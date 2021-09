Ambriz con el deseo de superar tres derrotas consecutivas

Un breve periodo de crisis es el que vive Ignacio Ambriz con la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División de España, por lo que este domingo a primera hora buscará junto con el conjunto de Alcoraz, dejar tres derrotas consecutivas en el pasado.

Es el turno para que el extimonel del Club León reencuentre su brújula, por lo que el Huesca ya piensa en hacerse de una nueva victoria ante el Fuenlabrada. El duelo se antoja por demás interesante debido a la urgencia de puntos con los que cuenta el conjunto azul grana.

El panorama podría tornarse complicado para Ambriz y compañía en caso de no dar con el triunfo y es que lo que hasta el momento es una de las etapas duras del club, en no poder sumar puntos obligaría a alejarse de las mejores zonas por el tan buscado ascenso a la máxima categoría española.

Actualmente el Huesca es 13 de la tabla, con solo dos victorias y tres descalabros, el primer lugar corresponde al Sporting de Gijón, seguido del Almeria y el Ponferradina marcha tercero.

En cuanto al rival en turno, la escuadra del ‘Fuen’, marcha en el sitio 14, es decir apenas un peldaño debajo del conjunto del mexicano.

No es fácil levantar el ánimo, pero tengo que empezar por mí, primero reconocer que algo no estaba haciendo bien; segundo, transmitirlo a los jugadores; y tercero, que ellos se me acerquen y hacer la piña”, declaró el propio Ambriz este sábado.