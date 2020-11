¿Se ‘vendió’ Cirilo Saucedo en la Final de 2004? La Yaya Álvarez cuenta lo que vio

León.- Es una de las leyendas más oscuras y sonadas en la historia reciente del León. Final de Ascenso del 2004, León ante Dorados y nadie en la Fiera sabe que dos de sus mejores jugadores están apalabrados para jugar con el rival en la siguiente temporada.

¿Protagonistas de la leyenda de un supuesto arreglo de partido? El portero Cirilo Saucedo y el mediocampista leonés Ulises González.

León perdió aquella final en el Estadio Banorte de Culiacán. Dorados, de la mano de Juan Carlos Chávez y con Valente Aguirre como dueño, ascendió a Primera División y sus primeros refuerzos fueron, oh sorpresa, Cirilo y Ulises González.

Después de 15 años, el argentino Héctor Carlos La Yaya Álvarez, entonces jugador del León, recupera algunas vivencias, en entrevista con Paco Vela para Cancha Política.

¿Es cierto que se dieron golpes en el vestidor, después de aquel partido, porque se rumoraba que se habían vendido?

“Golpes no hubo en ningún momento, todos (estaban) tristes, todo mal, la verdad, mal… golpes no bubo, que haya visto, no. Lo que yo vi fue tristeza”.

La Yaya Álvarez no pudo jugar aquel partido, debido a una severa lesión de rodilla, pero sufrió la derrota y notó los rumores siguientes.

¿Hubo arreglo en aquella final?, le pregunta Paco Vela a La Yaya, quien responde desde Argentina.

“Arreglo, no lo sé porque no se habló, pero nunca a mí me lo mostraron en algún momento. Lo que pasa es que después salieron rumores y que al siguiente año se van Ulises y Cirilo a Dorados y ahí sale, empezaron a decir que había un arreglo, pero no te lo puedo decir como verdad, porque no lo vi y no lo sé”.