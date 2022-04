“Yo les dije, el técnico o yo”. Así le ‘tendieron la cama’ a un exentrenador del Club León

Sergio Bueno fue uno de los tantos entrenadores que tuvo el Club León en sus 10 años en la desaparecida Liga de Ascenso, no obstante, La Fiera no ha sido el único equipo en la trayectoria del timonel colimense, quien podría haber salido de Santos por discrepancias con los jugadores.

En una entrevista para el Canal 6, Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez dio a conocer que le habría ‘tendido la cama’ a uno de los entrenadores que lo dirigió mientras defendió la camiseta de Santos Laguna, y aunque no mencionó ningún nombre, éste podría haber sido el exentrenador del conjunto felino.

“Existen, en alguna he participado. No en una tendida de cama como tal dentro de la cancha, nunca dejé de correr o hice algo intencional para que el técnico se fuera. Pero a veces te preguntan si estás a gusto con el técnico, cómo lo sienten, hay un diálogo con la directiva”, admitió el también exjugador del Atlas .

Así las cosas, el ‘Chato’ admitió que en ocasiones, cuando no se sienten cómodos con el técnico en turno, los jugadores pueden hacer algunas cosas para obligar a la directiva a hacer algún cambio en el banquillo.

Esto podría haberlo sufrido Bueno en su segunda etapa con Santos, cuadro al que dirigió un breve período en 2009. Ahí coincidió con Rodríguez, quien defendió la casaca lagunera del 2007 al 2014 más o menos.

“Me preguntaron abiertamente, la directiva, si debía continuar el técnico, cómo lo veía, y les dije que el técnico o yo. porque ya no teníamos una buena comunicación con el técnico. Si él se quedaba, decides mejor irte”, confesó el ‘Chato’, quien no mencionó nombres, aunque los personajes que lo entrevistaron dieron a entender que el personaje del que el exfutbolista no quería hablar, era Sergio Bueno.