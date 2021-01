Aguas, Nacho Ambriz: Que no les llegue la Campeonitis

León.- Al campeón todos le quieren ganar, eso no tiene vuelta de hoja, yo no aceptaría en un equipo a un jugador que no quiera ser campeón. Así será con León y su técnico Nacho Ambriz, que tendrá una fuerte competencia con técnicos como Javier Aguirre o Santiago Solari.

Toda competencia es buena porque habrá un estudio más específico de cada entrenador sobre el equipo al que se enfrenta, creo que motivará una mejor preparación de los técnicos y, por ende, también de los partidos que podríamos ver.

A mi parecer, creo que Ignacio Ambriz ya no puede hacer más, y no lo digo porque lo vea limitado, sino porque hizo todo bien en el aspecto físico, técnico y táctico. Los conceptos estuvieron claros y se notó no sólo en la Liguilla sino en la temporada regular, marcó la pauta en todo el torneo.

Tengo claro que estudiaba de manera minuciosa al rival, a los jugadores a los que se iba a enfrentar desde el portero hasta los delanteros, y también a los entrenadores que tenía enfrente, por eso se tuvieron los resultados que vimos.

Sin embargo, no creo que todo sea tarea del técnico, y aunque lleguen Aguirre o Solari, me parece que el objetivo es que cada uno de los elementos que son parte de la institución cumplan en su puesto, que demuestren que son los mejores. Hechos, no palabras, hay que dar resultados.

Los jugadores tienen que acatar las indicaciones tal cual se las indican, buscar superarse y seguir adelante, si no, ello deja ver que el entrenador no encontró la manera de inspirar y así, no podrá realizar bien su trabajo.

Ambriz lo hizo de maravilla desde el principio y sin duda querrá repetir, llegaron pocos refuerzos pero veo al equipo fuerte a pesar de la salida de Pedro Aquino, espero que no les llegue la “campeonitis”, eso sí es cuestión del técnico y de los directivos.

Hablar con el plantel y hacerles ver que se empieza de cero, lo que se obtuvo en 2020 quedó ahí y ahora se necesita más preparación porque los equipos restantes se te van a echar encima.

Los jugadores ya vieron que pueden y no van a aflojar, es superarse cada día más y sobre todo en el aspecto mental y físico, que impedirá cualquier lesión, a eso está expuesto todo jugador profesional pero si cuidas estas dos cosas irás siempre un paso adelante.

