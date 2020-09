¡Ah, cómo le hace falta la afición al futbol!

León.- Mucho se criticó el desempeño de los equipos involucrados en el Clásico Joven y en el Clásico Regio, por el bajo nivel futbolístico que se pudo observar, lo cierto es que no es lo mismo para un jugador el salir a un partido de campeonato con el estadio vacío.

No justifico el bajo nivel de estos dos partidos o de otros en el torneo, pero motiva mucho el aficionado, la asistencia, que salgas al campo y ¡caramba!, que el estadio esté lleno. Más de visitante, los gritos en contra sacan el carácter, el pensar “no me voy a dejar, voy a hacer que mi equipo gane”.

No es lo mismo, por más que los muchachos digan que poco a poco se acostumbran, no es lo mismo jugar con el aficionado presente, eso motiva seas visitante o local y es muy importante.

Ahora, no hay que olvidar que todos son jugadores profesionales, que se les paga por dar un buen espectáculo, se les paga porque busquen ser mejores que el rival haya gente o no en las tribunas.

Hay que acostumbrar a los jugadores, a los equipos, a que ganen y jueguen bien haya o no gente en el estadio, pero lo cierto es que la presencia del aficionado es un factor que también juega, es necesario que ya esté.

Ellos mueven, motivan, sales a un campo de futbol con aficionados y te invita a jugar, sales a un estadio sin gente y caray, parece que estás en un entrenamiento, y creo que a veces hay más gente en los entrenamientos.

El nivel que se ha visto en el torneo no es el que se quisiera, parece mentira pero es verdad, yo como jugador necesito el apoyo del aficionado para dar mi mejor rendimiento, y eso no es nuevo.

León quizá es una de las excepciones, han salido a ganar haya o no gente en su estadio, han sacado los resultados, tienen buenos números y esos no esconden nada, por eso los de Ignacio Ambriz están en el primer lugar de la clasificación general.

Lo he mencionado en muchas ocasiones pero no me cansaré de decirlo: me da mucho gusto por su técnico, por sus jugadores y la directiva, que sigan dando alegrías a sus aficionados.

Aunque no esté la gente en los estadios está pendiente siempre, ahora se tiene la televisión para seguirlos más de cerca, para emocionarse por el paso del equipo aunque se esté a la distancia.

