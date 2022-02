¡Métanle galleta! A La Fiera le va a costar el doble este Clausura 2022

No dejo de reconocer que Cruz Azul es un gran equipo, tiene buenos jugadores, pero no puedo negar que me sorprendió el resultado que consigueron, yo pensaba que León estaba en una racha positiva y me sorprendió que ésta terminó muy pronto.

Sin duda fue una derrota dolorosa pero el Clausura 2022 recién inicia, confío en que León podrán recuperarse. El equipo le apuesta siempre a ser campeón y ese debe ser el objetivo y la ilusión que los guíe.

León es un equipo que siempre lucha, entiendo que los refuerzos no han tenido el tiempo suficiente para acoplarse y eso también puede influir en el resultado, pues aunque en la plantilla se ha mantenido una base, mover un poquito en la alineación puede causar inconvenientes.

Mencionaba al inicio de esta columna que no hay que dejar de lado que apenas se han jugado cuatro partidos en el actual torneo, y aunque se debe tener cierta mesura respecto a los resultados conseguidos, Ariel Holan y sus muchachos tiene que ocuparse y resolver los problemas con los que se han encontrado.

Entender qué es lo que pasa es el primer paso, con el hecho de que ya fuiste campeón no vas a volver a ganar y menos si no te esfuerzas, al contrario, te va a costar el doble porque los rivales saben a lo que se enfrentan y le van a jugar con todo a un equipo que hace poco ganó un título.

Claro que los jugadores deben regresar a su nivel, muchos de ellos no se ven en su mejor momento y eso es responsabilidad del técnico. De haber estado en los primeros lugares el semestre pasado y ahora estar a media tabla es algo que ‘brinca’.

La diferencia no es mucha y se puede acortar en un par de partidos, pero hay que analizar un poco mejor a los rivales a los que uno se enfrenta para no dejar ir puntos que pueden ser claves conforme avanza el campeonato.

A los Verdes ahora se les juntó todo, se nota ahora con los lesionados porque los jugadores de banca no tienen el mismo nivel que los titulares, pero espero que en el siguiente partido nos den una alegría, no va a ser fácil contra Pumas que está mejor posicionado.

Los muchachos deben estar conscientes de que deben mejorar, encontrar motivación y demostrar que quieren volver a ganar un título.

