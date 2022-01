A la Fiera no le hacen falta más jugadores, Holan puede ‘sacarle jugo’ a este plantel

Me da gusto que León por fin vaya a debutar en el Clausura 2022, yo espero que puedan iniciar con el pie derecho y arranquen el torneo con un triunfo, eso deseo yo como espectador, que les vaya bien. Creo que así será pues se le está dando continuidad a la plantilla.

Me da la impresión que el técnico Ariel Holan se dio cuenta que no le faltan jugadores, si no han fichado a un refuerzo todo indica que los demás futbolistas de la plantilla esmeralda se ganaron su lugar en el equipo por lo que han hecho a la fecha.

Creo que hay elementos que merecen repetir este torneo con los Verdes, que merecen ese lugar que han trabajado, eso es positivo para el técnico pues no tiene mucho qué moverle a su alineación, ya tiene conocimiento amplio de sus futbolistas pues los dirigió el semestre anterior.

Desafortunadamente este año está la ausencia de Fernando Navarro, un jugador cumplidor, que aportaba mucho al equipo, pero estoy seguro que su partida no se sentirá en el León pues el técnico seguro ya tiene en la mira a los jugadores que podrían cubrir esa vacante.

Estos tendrán que ser de casa, supongo, pues La Fiera no es de las instituciones que despilfarre, en ocasiones, la directiva te dice que no hay mucho presupuesto para contratar jugadores y tienes que jugártela con lo que tienes, pero en el caso de León creo que no es del todo malo pues con este plantel se llegó a una final, eso quiere decir que los jugadores que tienes saben lo que hacen y pueden llevarte de nuevo ahí.

A pesar del resultado, creo que León hizo un buen papel el torneo pasado, tienen los elementos que los avalan y que permiten pensar que una nueva final es posible. Es jugársela con lo que se tiene y sacarle jugo a los jugadores de tu plantilla, al técnico no le queda más que aceptar esto y responder con resultados porque ello define tu permanencia.

En lo personal, no creo que le hagan falta más jugadores, la capacidad de la plantilla y de Holan ya está más que probada y esto se podrá ver en el primer partido del torneo contra Xolos, un duelo que será muy difícil pues los fronterizos son una escuadra peligrosa.

