Al León le tengo confianza absoluta pero todavía falta

León.- Qué buen paso lleva León en este torneo, ha quedado bien plasmado, bien claro que haciendo las cosas como deben de ser, triunfas. Me da gusto, como lo he mencionado, que el trabajo realizado por directivos, entrenadores y jugadores, desde las Fuerzas Básicas, va viento en popa, van muy bien y me gustan para campeonar.

Ha pasado en el torneo mexicano que el equipo que finaliza la temporada regular como líder no es campeón, pero yo confío en el funcionamiento que ha tenido el equipo, pues han sabido sobreponerse a las lesiones, a los castigos, así de sencillo lo veo.

Sencillo es un decir, pero por lo que ha hecho el equipo yo le tengo una confianza absoluta, claro, en el futbol todo puede pasar, aunque creo que se ha hecho lo necesario para merecer el lugar en el que se está.

Esto, a jugadores y directivos, te da la confianza para salir adelante. Desde luego es importante hacerles ver a los jugadores que todavía falta, que todavía no somos campeones, que falta tiempo para llegar a lo que se desea que es el campeonato.

Tienen que estar conscientes de que faltan unos partiditos por jugarse y que serán clave para conseguir lo que quieren, eso se obtiene por lo que se hace en la cancha y no por el “bla bla bla”.

Hay que jugar y ganar, superar la presión que generan las expulsiones, los castigos, las provocaciones del otro equipo, no se puede caer en eso y el entrenador tiene que tranquilizar la mente de su plantel en este momento.

Pasó contra Puebla y ya nos andaba, afortunadamente respondieron los muchachos y así tienen que seguir, jugar con esa alegría, con ese gusto que están demostrando una vez más de la mano de Ignacio Ambriz.

Esto no se acaba hasta que se acaba, todavía falta y los rivales a los que León se va a enfrentar querrán echarlos fuera, pero ya depende de los muchachos que no suceda esto, que hagan el futbol al que nos han acostumbrado.

Atención con las expulsiones, hay que hacer un trabajito extra en ese sentido, hablar con los muchachos, hacerles ver que pueden provocarlos y no se puede caer en eso porque el perjudicado es el equipo.

Ahora, cambiando un poco de tema, me ha llamado la atención las críticas que ha recibido José Juan Macías. Uno como jugador a veces pierde piso, por pertenecer a un equipo te sientes el mejor, el “non plus ultra”, y no, eres parte de un equipo.

Quieren ir de la “A” a la “Z” luego luego y no, esto es paso a paso, la mentalidad del futbolista mexicano puede perjudicar pero espero que salga adelante y demuestre en Chivas lo que pudo conseguir en León.

