Ante Tigres, los suplentes del León dejaron pasar su oportunidad

León.- Nacho Ambriz sabía del riesgo que era jugar con un cuadro alternativo y murió en el intento en el debut.

Duele la derrota a pesar de que esta hubiera estado presupuestada ante la casi nula preparación de la Fiera debido a que los tiempos se le vinieron encima para arrancar el Guard1anes 2021.

Duele porque siempre dolerá perder el primer partido después de alzar la copa.

Duele porque se sigue muriendo en el Volcán ante un rival al que al León le ha sido difícil superar.

Destazar a la Fiera en la primera jornada sería radical, pero no hay día en el que no afirmemos que en el futbol hay maneras de morir. La polémica de siempre, ¿qué será mejor?, ¿pelear en el primer tiempo o resanar en el segundo?

Para Ambriz fue mejor sentar a sus elementos estelares, mientras los suplentes vieron pasar el balón de un lado a otro de la cancha durante los primeros 45 minutos. Cuando se decidió meter al ‘Chapito’, Meneses, Campbell, Gigliotti y Barreiro fue tarde, aunque efectivamente se remarcó la diferencia que existe con otros Esmeraldas cuyo estirón ni siquiera se da en el ímpetu.

Por otro lado, hay verdugos que lo serán siempre.

André-Pierre Gignac y Carlos González son para la Fiera de esos encapuchados que dejan caer la guillotina y esta vez no fue la excepción ahora al enfrentarlos juntos. Desde que llegaron al futbol mexicano, el francés le clavó a los Esmeraldas su décimo gol y el “Cocolizo” el octavo. Pinta bien esta dupla para el cuadro felino.

Con el León, para el “Oso” González, al lado de Iván Rodríguez, le fue difícil ganar la media cancha. A su vez, Víctor Dávila no tuvo balones al frente, aunque se le vio la hechura de su juego.

Nacho Ambriz llama a estar tranquilos confiado que su equipo retomará el ritmo.

Esto no deja de ser una calma chicha pues dejar ir otro duelo así, de la misma forma en la que se fue el choque en el Volcán, no puede ser. Contra Pachuca debe jugarse ya en otro tenor, no al cien quizá, pero tampoco al diez.