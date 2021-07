El querer es poder, y logré una trayectoria difícil de igualar

Me siento muy contento de que después de tantos años de haberme retirado, la Liga MX me haya hecho un reconocimiento en la gala del Balón de Oro, es muy agradable algo así, le agradezco a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX esto que me hicieron.

Desde luego me da mucho gusto que pase esto, que recuerden mi trayectoria que fue de muchos años en la Selección Mexicana, soy el primer jugador en el mundo que jugó una Olimpiada y cinco Mundiales, que se dice pronto pero nadie ha hecho eso.

Me siento más orgulloso todavía por ser el único que ha conseguido eso y con una trayectoria hecha totalmente en México. Siempre me preguntaron que porqué no quise ir al extranjero teniendo la oportunidad, las invitaciones de otros equipos del mundo, pero yo quería darle mi futbol a México, aquí me dieron la oportunidad de jugar cinco Mundiales y yo quise retribuírselo.

Fueron muchos años en la portería, de siempre estar al nivel, a la altura de lo mejor. Recuerdo una anécdota, en una ocasión, un portero le dijo a don Ignacio Trelles, que era el técnico de la Selección Mexicana: “Tú nada más pones a Carbajal en los Mundiales”, y él le contestó: “Pues sí, es mejor que tú”, ahí se terminó la plática.

Carbajal defendió durante muchos años la camiseta del Club León | Foto: Captura de pantalla

Creo que conseguí una trayectoria difícil de igualar, fueron muchos años y siempre conseguí mantenerme en un nivel de Primera, no andar dando tumbos en ninguno de los cinco Mundiales.

Eso lo logré desde que inicié en el llano y luego cuando llegué al Oviedo, cómo me daba coraje cada vez que me anotaban un gol, el defensa más cercano estaba en media cancha porque ya sabían lo que les iba a gritar. Claro que igual me enojaba conmigo cuando el error lo cometía yo.

Yo nunca pude usar guantes de portero, cometí errores cuando empecé a usarlos y nunca me acomodé así que no los usaba, prefería ponerme tela adhesiva en las manos, en los dedos, y me sentía muy seguro así, muy fuerte.

El querer es poder, siempre, hasta en esas cosas sencillas, pero también cuando buscas triunfar en el futbol y lo logras, hiciste lo que tenías que hacer y aún más, afortunadamente no tuve lesiones graves, eso ya fue mucho después, pero cosas graves no, así que siempre pude seguir jugando hasta que el que decidió retirarse, fui yo.

