Ángel Mena ya se codea con las leyendas del León

Ángel Mena amenaza con convertirse en un sesentón con el Club León.

El ecuatoriano sumó un tanto más a su cuenta histórica con la Fiera y ya en el total de goles de Liga superó a dos luises y capitanes que la afición esmeralda quiere mucho: A Luis ‘Capi’ Luna y a Luis ‘Capi’ Montes, si me permiten solo por esta ocasión dicho apodo para el ‘Chapo’.

Con su gol contra el Mazatlán, Ángel Mena llegó a 49 dianas en torneos de Liga, récord que inició en el Clausura 2019 cuando arribó al León y en el que se convirtió en el campeón de goleo.

Mena recién renovó con la Fiera por tres años más y no se duda que su cosecha de goles crezca superando la barrera de los sesenta.

Si nos referimos a los goles marcados solo en la Liga, los siguientes jugadores a superar por Mena son Alberto Jorge que dejó su registro en 52 y a Sergio ‘Xelajú’ Anaya que acumuló 55.

Con todo esto, el ecuatoriano ya está instalado en el selecto club de los diez mejores goleadores esmeraldas en la Liga en un hecho que no se discute.

¿Todos los goles cuentan?

Charlando Arturo Guerra y Ricardo Jasso Vivero, dos buenos amigos y minuciosos en cuanto a las estadísticas del León, discutimos sobre los enfoques que se le da a lista de goleadores del León sobre el total general, es decir, todos los anotados en Liga, Copa, Campeón de Campeones, Libertadores, Concacaf y demás juegos oficiales.

Pues en esta lista que lideran Adalberto López y Mauro Boselli, con 135 y 130 respectivamente, Ángel Mena llegó a 52, alcanzando así a Carlos Peña y a Alberto Jorge. Además, Mena está a dos de empatar a Luis Luna, a cuatro de hacer lo mismo con el ‘Chapo’ Montes y a cinco de igualar lo hecho por Alberto Etcheverry.

Sergio Anaya está más lejos con 62, una cifra que no se ve lejos por el promedio de anotaciones que tiene Mena por torneo y por los torneos que aún le restan como felino.

Tal vez los puristas opten por no sumarle a Mena su gol en la Leagues Cup contra Kansas City y los que anote, si así lo hace, en los partidos de este torneo que se vienen, por no tratarse de una justa avalada, pero entonces también entraríamos en el dilema de tener que quitar o respetar los goles que Montes y el ‘Gullit’ marcaron en la Liga de Ascenso, datos estadísticos de esta división que en ocasiones no se toman en cuenta o que se quieren olvidar. Cuestión de enfoques.

Lo cierto, en mi opinión, es que todo gol cuenta y todo gol es una palabra que sirve para hacer historia.

En una lista de 'grandes'

Ángel Mena y Luis Montes son los jugadores en activo del León que pueden llegar a las sesenta dianas. De los dos, hablamos del ‘Chapo’ como un jugador que va más allá de los gritos de gol que ha marcado.

Mena no es el carisma andando como esos jugadores que son identificados sin discusión como ídolos esmeraldas, pero el aporte que le ha dado a los anales del Club León ya es significativo.

Y si lo seguimos viendo alegre en su juego, ingenioso, tenaz e incisivo, tal como ha estado en los últimos dos juegos de la Fiera, seguramente el Ángel del Gol volará más alto.

