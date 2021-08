¿Colombatto puede llenar los zapatos de Montes? En Querétaro hizo lo justo

León caminó para superar a unos Gallos que generan tristeza.

El gol de Elías Hernández reflejó que el Patrullero ha abierto ampliamente los pulmones para jalar fuerte este segundo aire que como esmeralda le da el futbol.

Elías fue inteligente con el balón en los botines, lo escondió, lo proyectó y lo trasladó adecuadamente.

En el gol, lo hizo con convicción, derechazo potente y aniquiló al Querétaro que ya no hizo más en el juego.

Holan reconoce y rectifica

Ariel Holan aprovechó el parón que provocó la fuerte lluvia, ahí en la escalera que da al vestidor vimos como reajustó sus líneas ya que el arranque había sido netamente local.

A la reanudación, el León fue otro. Más dominante.

Debemos aplaudirle a Holan que reconoció que se había equivocado y se dio cuenta que William Tesillo le funciona mucho más como lateral y que Iván lo hará mejor como contención. De igual forma, el equipo amplió su volumen en ofensiva con el ingreso de Ormeño por el Puma Gilgiotti.

Ramiro González le ha venido a dar mayor presencia a la central y volvió a tener un buen accionar. Cota reapareció y tuvo una de lujo para salvar al León.

Santiago Colombatto hizo lo justo y necesario para que no se extrañara a Luis Montes. Como interior, el argentino fue práctico, ayudó a recuperar y cedió el esférico. No había que hacer más porque Gallos no obligó al rival a esforzarse al máximo.

Aún el estilo de Ariel Holan no está bien amarrado por los Esmeraldas, aunque las intenciones y los detalles del timonel comienzan a verse más claros. Si bien el argentino busca que su equipo avance rápido al frente, cuenta con jugadores que se sienten cómodos elaborando más las jugadas y dándose su tiempo para atacar.

A fuerza de ser exigentes, el León tuvo que haber matado a un rival sin espolones pues la diferencia fue mínima y por poco la fiesta se viene abajo con un cabezazo queretano que pasó cercano.

Holan y los Esmeraldas no son espectaculares, dan pasos cortos, pero al frente, y lo mejor de todo es que suman ya seis puntos.

