Colombatto y Luis Montes son la esperanza del campeón

Nacho Ambriz volvió a colocar piezas donde en verdad embonan y el equipo se vio mejor contra América. Así, recuperó el toque y la presencia en la cancha del Azteca.

No todo está arreglado, los descuidos inoportunos y lo chato del ataque siguen como los lados flacos de una Fiera a la que le han suministrado varios remedios sin que se haya encontrado el que le haga inmune a las derrotas.

Contra el Ave, el domador se decidió por duplas que le imprimieron mayor solidez al equipo esmeralda, como se vio en la central con Stiven Barreiro y William Tesillo.

Tesillo metió la piernita con fuerza y Barreiro se vio mejor con el ‘Tesi’ como pareja. En los dos hubo salidas erráticas con el balón que pudieron arreglar, aunque lo más importante era mostrarse firmes ante un rival con elementos habilidosos.

Por los costados, Fernando Navarro y Osvaldo Rodríguez son más laterales que el ‘Avión’ Ramírez y que el mismo William.

Para Navarro fue la primera vez en el torneo que arrancó como titular desde ese lugar y le vimos lo que hace bien. Osvaldo no la tenía fácil teniendo la misión de anular a Francisco Córdova, pero cumplió al provocar que el americanista fuera relevado.

Es posible que esta línea defensiva haya convencido a Ambriz para que la repita el miércoles ante un rival con características similares como lo es Monterrey.

En el medio terreno se tiene la esperanza de un cambio más significativo cuando regrese Luis Montes y haga pareja con Santiago Colombatto, si así lo decide Nacho.

El accionar del argentino ha persuadido por encima de lo hecho por Iván Rodríguez y el ‘Oso’ González.

Colombatto no se achicó ante Aquino y por las cualidades que ha mostrado en los 194 minutos en cancha, la suposición es que encaje y se entienda con el capitán esmeralda. La importancia del toque de pelota en el sector que juegan ambos es de suma importancia para originar el remolino con el que la Fiera daña.

Montes puede mucho por sí solo, pero siempre ha necesitado de ese comparsa para hacer de las suyas. Lo tuvo en Iván cuando juntos lograron consolidarse como la pareja con más toques efectivos en el Clausura 2019, también con Aquino cuando la Fiera alzó el título hace poco.

Tocar, tocar, tocar y hacerlo bien ha sido la manera en la que esta Fiera ha defendido y ofendido sin la necesidad de recuperar en grandes proporciones.

Para el domador será vital que Mena y Meneses den signos de reacción y equilibren los arribos por las bandas que patrullan. O bien, evitando por lo pronto el respeto por las jerarquías y poniendo al mejor de ellos con el ‘Avión’ pudiera ser otra fórmula.

Clave revivir el espíritu de la línea media en la Fiera mientras no se tenga un nueve efectivo en el área. Fue en la media donde se gestó una buena parte de la octava, pues no hubo un killer contundente y constante en Gigliotti, juego a juego, como no lo hay ahora con Dávila.

Se le extraña al Chapo y ya se le quiere ver al lado de Colombatto. Tal vez así, sí.