La Fiera vive un buen momento y lo ha demostrado con su presencia en el Tri

El triunfo le cayó de maravilla al Club León, eso, cuando eres jugador, te levanta el ánimo y se puede aprovechar para comprobar que si se sigue por ese camino, los triunfos van a llegar, ojalá que así sea.

Con estos resultados y, además, con varios convocados a diferentes selecciones, se demuestra una vez más el buen trabajo de los directivos del León. Son siete elementos los que son parte infaltable de sus selecciones y aquí se ve que tanto los directivos como el técnico han tenido buen tacto para elegir a sus futbolistas, por eso se han dado los resultados que a la fecha tenemos.

Y eso se ve tanto en los jugadores nacionales como en los extranjeros, que brillan en una buena parte de los partidos gracias a su talento y no es menos con sus selecciones, que no los olvidan aunque jueguen fuera de sus países de origen.

Lo cierto es que nadie es indispensable, pero creo que hay jugadores que con sus acciones, se ganan esa característica, que ya no pueden ausentarse de las convocatorias porque el juego ya no es el mismo, y eso creo que pasa con Rodolfo Cota y Osvaldo Rodríguez, que fueron llamados por la Selección Mexicana.

Todos los jugadores creo que tienen la ilusión de ganarse esta convocatoria, claro, hay algunos que prefieren no aceptar este llamado, sus razones tendrán aunque no sé cuáles podrían ser, en mi caso, siempre he sentido que lo que anhelas es que te llamen a la selección de tu país, es lo máximo a lo que aspiras pues te permite codearte con los mejores jugadores de todo el mundo.

En lo que se refiere al Tri, me parece que los dirigidos por Gerardo Martino tienen que quedarse con el primer lugar del Octagonal Final de la Concacaf. No se tuvo un buen cierre en 2021 pero la historia señala que somos los mejores de la zona, los meros-meros, tenemos que seguir con esta tónica y esa es la obligación que tiene el ‘Tata’, además de evitar que se pierda piso.

Espero que los jugadores, tanto los del León como los de los demás equipos, estén conscientes de la responsabilidad que tienen en estas eliminatorias, cuando eres llamado por la Selección no es cualquier cosa y tienes que demostrar que mereces un puesto de este nivel.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas, sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.