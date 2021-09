El que aspira a poco, gana poco. León tiene que salir a ganar en la Leagues Cup y en Liga MX

El resultado que consiguió León ante Tigres fue bueno, claro, hubiera sido mejor el triunfo pero así es el futbol, el último minuto también tiene 60 segundos y ni hablar, hay que sobreponerse a eso.

Ahí la llevan y espero que con el paso de los partidos se vayan viendo mejor, que van por buen camino, pero siempre hay que aspirar a lo mejor así que confío en que corregirán lo que sea necesario.

Aquí lo importante es estar concentrado siempre, bien metidos en el juego, cada jugador debe estar interesado en eso. Nunca te debes considerar el ganador porque eso hace que te descuides y en ocasiones terminas perdiendo el partido.

El jugador debe estar consciente y pendiente los 90 minutos o más que dure el partido, una vez termine el juego puedes estar tranquilo, mientras tanto, nunca. Ni aunque el duelo esté empatado o vayas ganando.

Cada partido en el que participas es importante, y más cuando en el caso del León, tendrás dos duelos en una misma semana y en los que te peleas diferentes cosas. Es necesario estar bien preparado en todos los aspectos: física y mentalmente.

No salir de ‘perdonavidas’ sino haciendo gala de su profesionalismo. Es una tontería salir confiado cuando el silbatazo final todavía no se escucha, el duelo no termina hasta que se termina.

Ahora, los partidos ante Pumas en la Leagues Cup y Juárez en la Liga MX no serán sencillos y pese al cansancio que estos involucren, lo que todos pensamos es que tendrían que salir a ganar los dos. El que aspira a poco, poco gana, entonces hay que aspirar a mucho para que ganes mucho.

El jugador profesional debe pensar así, su meta es ganar puntos, de visita o de local pero tratar de buscar el triunfo en todo momento, es necesario que se inculque este pensamiento incluso desde el entrenador.

Que el esfuerzo tiene que ser en conjunto, todos deben poner su máximo esfuerzo, ayudarse dentro de la cancha, porque si eso pasa, todos se van a esforzar pero no se van a ‘tronar’ en la búsqueda de un resultado.