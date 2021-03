La Campeonitis ya es historia y León debe dar la cara por México

Desde que yo jugaba, los juegos contra Costa Rica eran muy difíciles. Estamos en la misma zona y siempre, los duelos más complicados eran contra ellos, con los demás países eran juegos menos intensos, más flojos, pero Costa Rica siempre se nos puso al tú por tú, fueron de los rivales más difíciles en mi carrera futbolística.

Destacaba la pasión en San José, la gente muy metida con su equipo. Incluso en una ocasión, el público enardecido se metió a la cancha no sé para qué, nosotros habíamos ganado de manera legal. Todos los muchachos ticos nos pusieron al centro y nos rodearon, nos cuidaron y le pidieron a su público que no hicieran nada, que habíamos ganado bien y que había que aprender a perder. Eso los calmó y no hubo mayor problema.

Pero eso es una prueba de la intensidad con la que se disputan esos juegos, eran complicadísimos y no creo que vaya a ser diferente ahora con el equipo de Gerardo Martino, eso queda para siempre aunque el futbol mexicano se ha superado mucho, al igual que el tico.

La Campeonitis ya es historia

Ahora, luego de la fecha FIFA, el Club León regresará a la actividad competitiva luego de la pausa que tuvo, creo que tienen los elementos suficientes para enfrentar lo que se les viene encima con la Liga MX y también la Concachampions.

Traen un buen plantel y también un buen técnico, tienen que demostrar porqué fueron campeones, ojalá que lo consigan, que México esté bien representado en el torneo internacional.

Creo que la “campeonitis” ya es historia y ahí queda, ahora sí empieza el torneo y hay que encararlo con el futbol que ya demostraron en sus últimos juegos, tienen los elementos que se requieren, sin duda.

Ambriz tendrá que dividir a su equipo en dos, hacer dos escuadras muy competitivas, creo que deben estar desmenuzando su plantel para lo que viene y evitar lo que sucedió con el LAFC el año pasado, que los tronaron.