Concéntrate en lo tuyo, León. Lo que pasó con Ambriz ya pasó

“Caballo que alcanza, gana”. León alcanzó y ahora espero que gane.

Creo que las situaciones en las que estuvo involucrado el equipo en este torneo como que te dan nuevos bríos, te motiva a aprovechar la oportunidad que se te presenta, das todo lo que tienes. Cuando eres jugador, estar en la Liguilla te anima, te alienta, ya fuiste campeón y querrás responder nuevamente buscando refrendar el título.

La mayoría de las veces se piensa de esa manera, León no inició bien y se fue recuperando, fueron creciendo conforme pasaban los juegos y ojalá sea cierto esto, que puedan hacer realidad el bicampeonato.

Bien dicen que la Liguilla es otro torneo en el que la alegría y la emoción de pelear un campeonato es factor, sin duda todos querrán quedarse con el trofeo y se pueden observar partidos muy interesantes.

Nunca dejaré de apoyar al León, de colocarlo como favorito, en primer lugar fui jugador del equipo, fui técnico, vivo en León y deseo que ganen, todo lo mejor para el club. Los deseos a veces no se cumplen pero espero que este apoyo incondicional llegue a los jugadores y también a la afición.

Incluso a Ignacio Ambriz que desafortunadamente no continuará con el equipo. Los jugadores son profesionales y tienen que preocuparse por lo suyo, lo que está pasando con el técnico ya pasó, punto, tienen que preocuparse por ellos mismos y demostrar que son excelentes jugadores que desean continuar con el equipo.

Ojalá Ambriz no se arrepienta de irse, deseo que le vaya bien si es que ya tiene un nuevo equipo. No tiene que olvidar que está en manos de veintitantos jugadores, él está en sus manos y de ellos depende su continuidad, su éxito y también su fracaso.

Además de León, veo a otros equipos con posibilidades de llegar a la final del campeonato. América me gusta mucho ahora que ya no está el “Piojo” Herrera, los veo bien. Monterrey y Tigres también son de los equipos a vencer sin importar como lleguen.

También me gustaría que las Chivas ya dieran un zarpazo, que suenen otra vez, me gustaría primero porque son jugadores mexicanos y segundo porque me agrada su futbol.