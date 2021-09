La eliminatoria de Concacaf conlleva responsabilidad, ojalá los jugadores de La Fiera la tomen

Qué orgullo que tres jugadores del Club León estarán en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, ese llamado conlleva una responsabilidad para ellos sin importar los minutos que jueguen.

No sé si vayan a ser titulares o cómo los haya considerado Martino, pero les deseo la mayor de las suertes si les toca jugar, que no se lesionen, que no los expulsen y que jueguen bien. Que se ganen un lugar, ya sea como titulares o suplentes, ahí es donde tienen que hablar.

Que se entreguen con toda la responsabilidad que conlleva una eliminatoria para estar presentes en un Mundial.

Cada edición que pasa son más difíciles estos procesos rumbo a una Copa del Mundo, antes era pan comido toda esa zona de Concacaf para México, que dominaba siempre en esa parte. Espero que los muchachos seleccionados se preparen bien para este año pues no será nada fácil.

Los países a los que nos enfrentamos se han superado futbolísticamente hablando, “nos odian” porque los hemos eliminado una y otra vez. La Selección Mexicana tiene que tomar estos partidos con la seriedad que se requiere, es una eliminatoria para un Mundial y ya nos han ganado por creer que somos los “non plus ultra”.

Hay que ver al rival con respeto y no pensar que ganaremos con el nombre, los equipos han crecido, no quiere decir que nosotros no lo hemos hecho, aunque sigo creyendo que tener tantos extranjeros en la Liga MX ha afectado el desarrollo de la juventud futbolística de México.

No podemos olvidar que en un partido pueden pasar muchas cosas, entonces los de Gerardo Martino tienen que estar concentrados los 90 minutos y más para no caer en una desesperación que el rival aproveche. Tomemos las cosas con seriedad y responsabilidad.

En esta etapa no deberían de influir los resultados que se consiguieron en la Nations League o la Copa Oro, se cayó ante Estados Unidos pero tenemos que salir adelante, ésta será una nueva competencia y es necesario demostrar que somos mejores.

Son años en los que hemos sido superiores, pero esos años han servido para que los rivales se supere también. Ojalá esta Selección tome con seriedad esta eliminatoria, urge que los muchachos demuestren porque hay tantos mexicanos en Europa.

Todos los rivales nos juegan a morir, somos el rival a vencer.