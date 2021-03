El futbol no se pierde: Los jugadores deben reaccionar y salir del bache

Cuando se da una situación como la que vive actualmente el equipo León se da en el futbol, es por diferentes razones, quizá la directiva no cumplió con alguna promesa económica, tal vez el equipo físicamente no está bien, es raro que este tipo de cosas ocurran pero cuando pasan, llaman mucho la atención.

Se habla de la “campeonitis”, y sí, es un hecho que hace mucho daño a un equipo. Creo que lo que está pasando con León ya es para ponerse a pensar, por eso la afición ha reaccionado como lo ha hecho, le gusta que su equipo esté bien, que juegue bien, que gane, y verlo así después de la gran campaña del torneo pasado, es algo que sorprende.

Ver a León en los últimos lugares de la tabla es peor todavía, no me animo a señalar la causa de esto, es raro, pero no me consta lo que pasa internamente, espero que la situación cambie porque este León es completamente diferente al que quedó campeón.

Es que no es posible que de la noche a la mañana, el futbolista haya bajado de nivel de juego, así, tan de repente, no sé si influya el cansancio por el descanso que no tuvieron antes de iniciar este campeonato.

Lo que sí es que el futbol no se pierde, la calidad que uno tiene como futbolista no se pierde, aquí ya da qué pensar cuando se han jugado 10 jornadas del actual campeonato, vaya, la primera mitad.

Leí que Ignacio Ambriz ya habló con los jugadores, ahora me parece que es un buen momento para que el jugador que tiene más influencia en el equipo, yo diría que Luis Montes, hable con sus compañeros, es el indicado.

Que intenten entender qué es lo que pasa, buscar darle vuelta a lo que actualmente están viviendo, que ellos mismos den la respuesta y encuentren la solución para salir del sótano, porque es algo que ya les urge.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas, sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.