León sufrirá sin sus seleccionados, pero a la distancia, deben 'enamorar' a Holan

Un considerable número de Esmeraldas tendrá que ganarse de lejecitos el cariño de Ariel Holan en el Club León.

William Tesillo, Ángel Mena, Santiago Ormeño y Jean Meneses fueron llamados a la Copa América que arranca este domingo, mientras que Rodolfo Cota, Osvaldo Rodríguez y Joel Campbell estarían todo julio concentrados si son confirmados para la Copa Oro.

Aunque Santiago Colombatto no comenzó la pretemporada con el León, recién terminó su gira con la albiceleste juvenil y en estos días de incorporará al trabajo del nuevo domador.

El caso de Cota es preocupante ante la fractura de Poncho Blanco. El punto aquí es que, de ser convocado por Gerardo Martino para la Copa de la Concacaf, el portero vería por TV el juego por el Campeón de Campeones y se reincorporaría a la Fiera pasado el 1 de agosto en el caso de que México llegara a la Final.

Otro negrito, es que Cota y Osvi podrían calentar banca en todos los juegos del Tri pues, como se ha visto, no son la primera opción para el ‘Tata’. En poco, ni con uno ni con otro.

El que sí tiene amplias posibilidades de acción es Campbell con Costa Rica. Jugando para los ticos, Joel intentará decirle a Holan que lo considere para la titularidad.

Siempre será mejor contar con una pelea interna a tope y un plantel del cual haya tela para cortar. De los seleccionados, al lugar de Tesillo en la Fiera no le vemos peligro ante un Ramiro González que no está seguro en el plantel y un Mosquera que no ha levantado nivel.