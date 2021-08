¡Nada de fanfarronerías! Un triunfo ayuda anímicamente pero aún falta mucho

Creo que al Club León ya le “cayó el veinte”. Sí, ya empezó el torneo, inicia otra historia y a otra cosa… aquí tienen que ver los jugadores de más experiencia, los directivos y el técnico, todos los que están involucrados en el desarrollo del equipo.

Hay que hablar con los jugadores, que éste ya es otro campeonato y hay que poner atención y si se puede, buscar el campeonato, jugar con esa intención de querer volver a ser campeones, que ojalá lo logren. Aún es temprano para hablar de ello pero hay que salir con esa idea.

Los triunfos siempre te levantan, pero ojalá que este levantamiento sea positivo, no de fanfarrones, no de que ya será sencillo el campeonato, no, hay que buscar ganar pero ofreciendo siempre un buen partido, haciendo bien las cosas.

Siempre es complicado cuando llega un nuevo entrenador, son no sólo nuevos métodos sino también nuevas ideas, otro estilo, aquí tiene que ver el capitán del equipo. Orientar al técnico, platicarle el sistema de juego que se practica, el adecuado para los jugadores, los elementos que venían siendo titulares, el panorama del club.

León tiene jugadores de altura, jugadores muy capaces, el técnico aunque es nuevo debe tener conocimientos amplios y vastos para que los directivos se hayan fijado en él, si lo hicieron es por algo, porque tiene una buena trayectoria, porque es buena persona, hay muchos aspectos que contemplar.

Se supone que tendría que beneficiar al equipo el regreso de los jugadores que le faltaban, por algo fueron seleccionados hayan jugado o no, claro que si jugaron pues qué mejor, pero el hecho de ser seleccionado implica que eres un excelente elemento y ahora tienes que demostrarlo también en tu equipo.

Creo que con la plática en el día a día con los jugadores se conoce mucho a tu plantel, te das cuenta de cómo están tus dirigidos, sabes cómo tratarlos, qué les pasa en su vida diaria, eso hace que el técnico tenga la capacidad para sacar al jugador del letargo en el que a veces se cae.

La comunicación entre cuerpo técnico y jugadores creo que será clave para el equipo, siempre lo es, sobre todo cuando se inicia una nueva etapa con un nuevo entrenador.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas del Mundo, sí. Di no a las drogas, sí al deporteSi quieres, te ayudamos.

Si necesitas apoyo, por favor comunícate al siguiente correo: aficion@soyfiera.com