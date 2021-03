Siempre que gana el equipo León te da gusto, pero más gusto te da cuando esto se logra con un futbol agradable, en el que ves que tocan el balón de un lado a otro, que los muchachos disfrutan el futbol sin abusar de conducción, de pelotazos, un futbol agradable para el aficionado.

Cuando ves que tu equipo sale jugando desde abajo lo disfrutas, da gusto verlo, y ahí van cada vez mejor. Es temprano para desear un campeonato otra vez, y aunque deseo que luchen por él nuevamente, es esperanzador verlos en zona de Liguilla.

Eso no lo habían conseguido en el torneo y hace que la ilusión de refrendar el título sea real. Hay equipos mejores, eso me queda claro, mejores entre comillas, pero no gana siempre el que tiene una mejor plantilla, gana el que mete goles, el que está más atento, más acompañado como equipo, no a base de individualidades sino en conjunto, eso es lo agradable y lo que tiene León a su favor.

No sé qué fue lo que pasó en las jornadas anteriores en las que les costó tanto trabajo recuperar su ritmo, a veces se dicen tantas cosas que no son verdad, pero me da gusto la victoria que lograron ante Santos, antes de la fecha FIFA.

Esta semana de “receso” la tiene que aprovechar el equipo de Ignacio Ambriz, seguir trabajando es lo más indicado: seguir trabajando, elevar el nivel de los muchachos, pensar a qué se debió el mal inicio.

Éste es el momento apropiado para hablar con los muchachos de manera individual y en conjunto para ver qué es lo que piensan ellos, qué soluciones proponen, todas van a ser diferentes pero servirán porque así el jugador cae en la cuenta de que su entrenador está al pendiente, que le interesa su opinión y quiere verlos bien.

Los jugadores tienen que demostrar que pueden ser de los mejores, que tienen hambre de ser alguien futbolísticamente hablando, que los tomen en cuenta incluso para ir a la Selección Mexicana.

No sé por qué ninguno de los muchachos del León está en la última convocatoria que se lanzó, quizá el entrenador quiere ver a otro tipo de jugadores, algunos jóvenes para ver el que nivel que tienen, ver cómo se portan, pero sí haría falta alguno de ellos por el nivel que se les ha visto en anteriores torneos.

