Qué raro que el “Tata” Martino no convocó a Ormeño ahora que faltan goles

El gol es el que le da vida al futbol, si anotas el gol a tu favor todavía más, te levanta el ánimo, te da gusto, es un aliciente para la afición. Los partidos se ganan así y es necesario trabajar la definición en todos los entrenamientos que un equipo realiza, sobre todo si se trata de la Selección Mexicana.

La afición siempre desea que su equipo gane y los partidos se ganan con goles, si no logran meterlos puede haber un problema. Es cierto que hemos visto partidos que terminan 0-0 y son muy agradables, los balones pegan en los postes, el portero los desvía, pero siempre queda la sensación de que algo faltó en los 90 minutos.

La Selección Mexicana ha sufrido en el sector ofensivo desde hace algunos meses, anotan pocos goles y están siempre en la tablita, pues con esta ventaja mínima, el rival en cualquier momento podría darle la vuelta.

Aquí no es viable decir: “pero tenemos llegada y opciones de gol”, lo cierto es que al Tri le falta claridad y contundencia en una zona muy importante y en la que se terminan definiendo los partidos.

Yo me enfrenté, y conviví también, con grandes delanteros como Isidro Lángara, un jugador muy completo que le pegaba con la izquerda, con la derecha, cabeceaba con los dos perfiles, era un excelente delantero, entendía que el futbol necesita goles, así ganas y así emocionas a tu gente, llenas de vida el estadio en el que juegas.

Esto se ve ahora en los partidos en los que ya puede estar presente la afición, los que han podido estar en la tribuna celebran, gritan, apoyan a los suyos… el futbol se siente de otra manera.

No hay duda de que a la Selección Mexicana le falta un buen delantero, por eso se me hizo raro que Santiago Ormeño, que es ahora jugador del Club León, quedara fuera de la convocatoria.

A veces el entrenador no los incluye para darle oportunidad a otros elementos que desea ver, pero lo cierto es que también depende de gustos, e igual a Martino no le agrada demasiado Ormeño o no lo suficiente para incluirlo.

Espero que ahora que fue convocado por Perú, este muchacho tenga oportunidad de jugar y se gane un lugar, eso le ayudaría también al equipo León para el siguiente torneo.

