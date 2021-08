¡Cuidado, León! Eres favorito pero Chivas es un equipo de cuidado

El León ya va por buen camino, le había costado trabajo amalgamar a algunos jugadores con los que ya estaban, eso siempre cuesta trabajo, pero por lo que se ha visto creo que se ha mejorado-

En este momento ya no basta con decir: “si estamos a media tabla está bien”, no, León es un equipo de prosapia, que tiene historia y aunque no tiene un poder económico como otros equipos, siempre da buenos resultado y tiene que hacer valer esos triunfos.

Siempre se ha buscado ser campeón, se logró en mi época y ahora también, ese es el fin que debe perseguir siempre el equipo, tener eso en mente para que los resultados puedan acompañarlos.

Afortunadamente la gente ya puede acompañarlos en las tribunas, como jugador siempre es necesario que el público esté para bien o para mal, así que esa presencia también creo que le ha hecho bien a los muchachos.

Sobre todo previo a un duelo tan complicado como será el de Chivas esta semana. Los rojiblancos siempre han sido duros, fuertes, contra León como que se exigen un poco más. Desde que yo jugaba así era, estos partidos eran muy complicados tanto jugando aquí en León como allá en Jalisco.

Ellos han salido campeones, han dado de qué hablar y eso significa que han hecho bien las cosas aunque en este momento parece que nada se les está dando.

Esta semana, o los pocos días que tendrá León para prepararse, debe ser de un trabajo consciente, arduo en todos los aspectos, lo físico y también lo mental que tiene que ver mucho, con el nombre no se gana y eso lo deben tener muy presente.

Creo que por como van en la tabla León parece que llega como favorito, sin embargo, quieras o no, Chivas es un equipo de cuidado, hay que respetar a todos y cada uno. Chivas es especial, siempre jugar contra ellos es especial y de manera recíproca.

En mi época, deseábamos todos jugar con ellos porque era como un odio el que se les tenía, deportivo siempre, queríamos ser mejores que Chivas, que se hablara bien del León como se hablaba de ellos.

