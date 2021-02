León.- Cuando se obtiene un triunfo, sin duda que eso motiva al grupo, me agradaron las declaraciones de algunos de los jugadores de León, en las que no echaron campanas al vuelo, al contrario, eran mesurados en sus comentarios y eso me parece muy bien.

Así debe de ser en el triunfo: mesura y tranquilidad, claro que alegría también pero sin exagerar. Lo que están haciendo los muchachos está bien, ahí están los resultados, responden cuando se les requiere y se nota.

Hay que ver las cosas con tranquilidad, sin exageraciones ni en pro, ni en contra. Si vamos bien, bueno, hay que mejorar en todos los sentidos, tener los pies en la tierra, no hay que conformarse ni pensar en que somos los mejores, hay que demostrar que serás el mejor hasta que te retires.

Ante Chivas, León tiene que salir como en todos y cada uno de sus partidos: a ganar, con la idea de ganar, ya sea contragolpeando, teniendo la pelota… pero con la idea de dar lo mejor.

Ganarle a Chivas viste, ande bien o esté muy mal, han sido el enemigo deportivo de muchos desde que yo jugaba, eran el equipo a vencer, así que León tiene que salir a ganarles como siempre.

Por el bien del futbol mexicano, deseo que Chivas despierte, son puros muchachos mexicanos y eso me da gusto, que salgan adelante, que demuestren que el mexicano tiene capacidad para sobresalir, Chivas es el único que lo hace y sus jugadores han dado resultados.

Desafortunadamente ya llevan algunos años en los que no ha pasado nada, algo sucede ahí, no creo que no haya cantera, que sus jugadores no sea buenos, pueden pasar muchas cosas pero tienen que entender que estamos sobre ellos, incluso como sólo aficionados al futbol, pero están en el ojo del huracán.

Aunque siempre fui rival de ellos, me gustaba enfrentarlos porque eran partidos bonitos, agradables, te daba gusto ganarles porque tenían grandes jugadores y el único conjunto que jugaba sólo con mexicanos.