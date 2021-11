¿Y si volviera el Clásico? León necesita un archirrival como el Unión

El pasado 10 de noviembre se cumplieron 47 años del primer clásico entre el Club León y el Unión de Curtidores en la Primera División.

Fue hasta la jornada 14 de esta temporada que ambos cuadros de nuestra ciudad se enfrentaron. La Garra Curtidora causaba sensación como cenicienta del futbol mexicano en su año de debut dentro del máximo circuito.

La expectación de la afición leonesa fue correspondida por los guerreros que se batieron en la cancha del Glorioso. Un 4-4 trepidante, de locura, apoteósico.

Fue la primera vez, pero pareció que el duelo entre fieras y curtidores ya tenía una historia de batallas legendarias.

Un juego legendario para iniciar la rivaliad

Mi padrino Hugo Dávila abrió el marcador que fue igualado por el ‘Chepe’ Chávez. Los de la franja se fueron arriba con tantos de Oribe Maciel y Fausto Vargas, ¡apenas transcurridos 12 minutos de partido!

Los Esmeraldas le dieron la voltereta por medio de Manuel Guillén, Luis Cánepa y Roberto Salomone, sin que mi padre, mi querido ‘Gato’ Lugo, como portero pudiera evitar la reacción de los felinos. Luego, la Garra Curtidora explotó el delirio con Juan Carlos Czentoricky, quien cerró el emocionante empate.

Enorme resultó la euforia de todos los presentes. Yo recién había cumplido dos años y me cuenta mi madre, doña Sarita, que todos estaban tan alocados que ni siquiera se dio cuenta que ya me le había perdido entre la afición. ¡Qué bueno que me encontró!

Esa campaña fue leonesa, aunque haya terminado como campeón Toluca. León tenía un cuadro lleno de calidad y el Unión jugadores sedientos de gloria. León concluyó segundo y el Unión tercero.

Un Clásico que se arraigó entre la afición

En los enfrentamientos del clásico leonés siempre se vivió esa pasión. Fuera de la cancha me tocó ver en un sinnúmero de ocasiones la camaradería que existía entre los jugadores de ambos equipos, quizá las mismas veces que los disfruté desconociéndose dentro de la cancha.

En el historial de este clásico en la Primera, la Fiera se llevó 9 triunfos por cinco de la Garra Curtidora y entre estos dos equipos un total de 10 empates, lo que habla de lo cerrado de este choque.

La ciudad necesita un Clásico

Hoy el Unión comienza a reestructurarse desde abajo, desde el amateur, sector de donde nació y dio origen al futbol de nuestra ciudad. León vive una buena época, no solo me refiero a la temporada actual, sino a la última década en la que ya levantó tres títulos.

Al León le hace falta un archirrival en la actualidad. Un equipo con el que verdaderamente los catorrazos retumben.

Los de Tijuana toman a la Fiera como un enemigo especial, pero los de aquí no. Lo que un día fue clásico contra las Chivas ya no lo es. Con Celaya e Irapuato tampoco. Contra el América tiene su saborcito, pero clásico no es.

Si algún día León y Unión vuelven a enfrentarse en la máxima vitrina de nuestro futbol, seguro, muchos lloraremos recordando a todos esos gladiadores que le dieron vida a este clásico. Gracias por esos momentos que, por más que la afición de la vieja guardia de esta ciudad quiera, nunca se olvidarán.

