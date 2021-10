¡Que se olviden de individualidades! La Fiera tiene que jugar en equipo

Monterrey siempre es una plaza difícil, creo que los muchachos del León no han estado a la altura de lo que se espera de ellos, al menos últimamente. Espero que en estos pocos días de descanso que tuvieron se hayan preparado bien y sobre todo, que el técnico esté atento para hacer los movimientos que sean necesarios.

Rayados es uno de los equipos grandes, de los que más dinero gastan en contratación de jugadores, así que yo espero que León salga con todo, que haya estudiado bien al rival y que pongan su buen futbol en la cancha.

Cuando estás en momentos como éste que los resultados no se dan, y le estás dando oportunidades a ciertos jugadores y no levantan, la pasas mal como técnico. A veces quieres ayudar al jugador pero ellos no captan lo que les dices, lo que les dices que haga en el terreno de juego.

Hay que detectar la habilidad del jugador y para lo que te puede servir, pero sobre todo, que juegue para el equipo y por el equipo, que se olvide un poco de su futbol personal porque a veces hacemos uso de eso.

Disfrutamos haciendo un ‘dribling’, una gambeta, y nos salimos de lo que es el profesionalismo o del bien colectivo, eso es en lo que el técnico tiene que fijarse para armar bien su cuadro.

León está en puestos de Liguilla a pesar de sus últimos resultados, seguramente querrán mantenerse ahí para tener la oportunidad de pelear un campeonato, pero para eso, cada jugador tiene que desempeñarse bien en su posición, para eso se le contrató, porque es capaz y tiene un buen futbol, además de ser un elemento responsable.

El rival también cuenta, por ahora no veo que haya una superioridad muy evidente sobre el León. Los demás equipos tienen buenos jugadores pero no son ‘non plus ultra’, el grupo tiene que estar unido, no descuidarse y tomar esto en cuenta para mejorar día a día.

Ahora, hablando de la Selección Mexicana, no quiero hacer menos a ningún país pero México es superior, el ‘mandón’ en la zona de Concacaf aunque últimamente se le estén complicando algunos combinados.

Han demostrado que son los mejores y, como aficionado, deseo que puedan sumar un triunfo más contra El Salvador esta semana, que pongan todo su buen futbol para enfrentarse a un equipo que siempre nos va a querer ganar.

