¿Cota o Blanco? Lo cierto es que el portero es el ejemplo de un equipo

Como se dice, a León ya le llegó la “campeonitis”, es triste el arranque que ha tenido el equipo después del campeonato obtenido, están hasta dando lástima al ubicarse en el lugar 16 de la clasificación general.

Ojalá que los muchachos recapaciten, que hablen entre ellos, eso hacía en mi época el capitán del equipo y se decían las cosas claras. Generalmente daba resultados el llamado de atención pues sobre advertencia no hay engaño.

Rotaciones

He notado que Ignacio Ambriz ha realizado algunos cambios en las primeras jornadas del Guard1anes 2021, y entre ellos está la salida de Rodolfo Cota y la titularidad de Alfonso Blanco que me ha llamado la atención.

Es cierto que es bueno que haya competencia, los dos se van a superar con esta modificación, están trabajando fuerte, ninguno es el claro titular y tienen que ganarse el puesto, es una lucha constante y eso sirve si eres el titular y también si eres banca. El mensaje es que tienes que cuidarte siempre, porque no hay lugares asegurados.

El que se descuida echa a perder a todo el equipo, todos son importantes, son más de 11 que todo el tiempo tienen que estar concentrados y cuidándose para estar al nivel y listos cuando sea necesario.

No todo es por el portero

Si un portero se merece o no el puesto, o si debe ser titular o no, depende también de los goles que le hayan marcado, si se equivocó y un gol fue culpa suya sobre todo. Lo cierto es que un equipo no pierde sólo por el portero, pierden también por otras situaciones pero en estos casos tampoco es positivo repartir culpas, a final de cuentas, así como ganan todos, también todos pierden.

El primer objetivo de un portero es que no te metan goles, pero no es su única labor, también tiene que ubicar a su defensa, a su media cancha, estar en lo suyo pero también en lo de afuera, el guardameta es el cajero del equipo.

Si no les meten gol, por lo menos se sumó un punto con el empate, lo cierto es que si el arquero tiene una buena actuación motiva a los demás, ahí está el ejemplo a seguir, su figura es muy importante en el terreno de juego.

Los errores que se traducen en goles hay que analizarlos, son situaciones que tienen que hablarse dentro del plantel.

