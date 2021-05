¡Ahí debías estar León! La final del Guard1anes 2021 no la ganará el equipo ‘grande’ sino el que aproveche la oportunidad

Que Cruz Azul y Santos hayan llegado a la final es suficiente para pensar que estos dos equipos son los mejores del campeonato. Me da gusto por ellos pero me duele no ver a León en esa instancia. Fui jugador y soy aficionado del equipo, por lo que me deja triste que hayan quedado fuera.

Ya vendrán otras oportunidades, de eso estoy seguro, y espero que tanto los jugadores como su técnico aprovechen cuando éstas lleguen.

Ahora, respecto a la final del Guard1anes 2021, ya hemos comentado en otras ocasiones que Cruz Azul es uno de los equipos que más invierte en cuanto a contratación de jugadores y, aún así, tiene más de 20 años sin ser campeón, pero en esta ocasión los noto distintos.

En las entrevistas que he visto de Juan Reynoso, me parece que está consciente de lo que tiene y no echa las campanas al vuelo nada más así. Mesurado, consciente de que el futbol a veces te paga mal teniendo un excelente equipo.

La suerte ha influido en los resultados que ha conseguido La Máquina en los últimos años: errores propios, del árbitro… pero están en una final y pensándolo así, tienen esperanza. A veces el equipo campeón no es el que todo mundo espera o piensa, a veces el equipo chico da la sorpresa.

Y con esto último me refiero a Santos, no porque sea una institución menos importante que Cruz Azul, sino porque en ocasiones no gana el equipo que es mejor, o el líder en la tabla durante la temporada regular. Gana el que aprovecha la oportunidad.

En la cancha todo queda de lado, son sólo 22 jugadores y ahí tiene que ver el deseo que tengas de ser campeón, que no con el nombre vas a ganar, tienes que luchar, tienes que jugar y meter goles. Ya no importa lo que se hizo antes, lo que interesa son estos dos partidos y punto, con esa mentalidad deben salir los jugadores.

Ésta es la final y hay que ganarla, basta de decir que son los mejores, hay que demostrarlo en la cancha.

Espero que veamos una final agradable, que nos guste, que gane el que juegue mejor. Santos me agrada porque es un equipo muy luchón, así ha sido desde que yo era entrenador, una institución de garra y ya lo han demostrado.

Son la muestra de que querer es poder, cuando los jugadores se empecinan en demostrar que son grandes futbolistas, no importa el equipo que tengan enfrente, interesa que los jugadores y el técnico estén conscientes de su meta, no hablar por hablar, demostrarlo en cada partido.