¡A lo que sigue, Fiera! El equipo debe sentirse tranquilo por lo hecho en el Apertura 2021

Ambos equipos merecieron llegar a la final y disputar los últimos 90 minutos del torneo, desafortunadamente, en estos casos sólo puede existir un ganador y en esta ocasión no fue el León sino el Atlas, que tenía muchos años sin obtener un campeonato.

Qué lástima por Fernando Navarro y Luis Montes que fallaron los penales, se han de sentir muy apenados por lo que sucedió pero caramba, no es momento de repartir culpas, el futbol es así en cualquier partido. Siempre sales a ganar pero el contrario saldrá a lo mismo, y en las finales también juega la suerte: una falla del árbitro, algún error del rival.

Lo cierto es que la final fue pareja, dura, muy difícil para los dos equipos, se notó cuando se tuvieron que jugar 30 minutos más en los tiempos extra y luego los penales. Lástima para León pero Atlas hizo lo suyo, metió los goles que necesitaba y se coronó.

Los Verdes cometieron errores, sí, pero nadie falla a propósito, los jugadores son seres humanos y el rival cuenta, a León lo que le falló fue la puntería en esa tanda final y bueno, la situación duele mucho, pero hay que recordar que el equipo fue uno de los mejores del campeonato al llegar a esta última instancia.

Tanto el técnico como los jugadores del León hicieron lo suyo, claro que todos hubiéramos deseado que quedaran campeones pero el rival cuenta. Avergonzados puede ser que estén porque habían hecho lo que tenían que hacer al llegar a una final, pero deben sentirse bien por lo conseguido.

Si llegaste a una final es porque fuiste uno de los mejores equipos del campeonato y con eso debe quedarse León, que hace un año estaba celebrando un nuevo título, no es consuelo pero también es una muestra de que el futbol te da revanchas.

Atlas superó a los Verdes en los goles, en funcionamiento creo que no tanto porque por algo el partido se alargó hasta la tanda de penales. En lo personal, también me dio gusto que los rojinegros se coronaran. Desde que yo jugaba me llamaba la atención su estilo de juego, los enfrentábamos y eran duelos bonitos, Atlas jugaba siempre de manera vistosa, muy alegre.

León debe sentirse satisfecho de haber jugado una final a un año de su último campeonato, tranquilos aunque quizá un tanto avergonzados con los compañeros, con la directiva, con la afición, pero hay que felicitar al rival, recobrar los ánimos y a lo que sigue. Ya lo pasado, pasado.

