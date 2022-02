Confío en que León siga dando satisfacciones a nosotros los aficionados, y que lo haga como sea. En este momento van en el octavo lugar de la general y me parece que lo importante ahora es ganar, incluso sacrificando el estilo de juego.

No hay como esconder que los Verdes no han jugado bien en los dos últimos partidos, esa es la realidad, han jugado feo pero han ganado y eso es lo que importa. Claro que uno quisiera que jugaran bonito y ganaran, es lo ideal, pero mientras se consigan los puntos, creo que no se sufre demasiado.

¿De qué sirve que jueguen bonito y pierdan?, es preferible que se gane. En lo personal, ese es mi criterio: que ganen como sea, pero que ganen, esa es mi opinión. El aficionado claro que querrá que ganen, pero también le importan las formas.

Ganar, golear y gustar es lo que quisiera todo equipo de futbol pero, como jugador que fui, ganar es lo que me interesa, obvio que quisiera ver un futbol agradable también, pero a veces no se pueden amalgamar las dos cosas.

A estas alturas del torneo, y viendo la posición que ocupa León en la tabla, lo importante es que se gane, ¿cómo? como sea. Igual y al público eso no le gusta, pero por lo menos se consiguen los puntos que se necesitan para que el equipo se acerque a los primeros lugares de la clasificación.

En esto tiene que ver mucho el técnico, cómo reaccionan y cómo ven el futbol los jugadores, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero lo cierto es que ganando se motiva el equipo y puede que hasta encuentren un mejor estilo en el camino.

León está en una situación difícil en este momento, su capacidad es buena y sus jugadores tienen talento pero le ha costado, el futbol se juega con una pelota redonda que no siempre se va donde tú quieres.

Por ahora, los Verdes tienen que preocuparse por salir de la posición en la que se encuentran, ¿cómo?, ganando, por ahora se disculpa el estilo, ya vendrá el momento de jugar mejor, que agarren confianza para reencontrarse con su estilo.

Ahora lo que importa es no alejarse demasiado de los primeros lugares, quedarse con la mayor cantidad de puntos posible, que recuperen la confianza al estar ganando y mejoren en cada partido que jueguen.

