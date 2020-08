El gran pendiente del León: no tiene poder en ataque

León.- El León sumó su cuarto juego sin recibir gol, pero también el tercero sin anotar.

Un cero a cero en Juárez del que pudiéramos decir es bueno por la calidad de visitante y porque se jugó una buena parte del segundo tiempo con un hombre menos con la expulsión de Iván Rodríguez. Sin embargo, si tomamos en cuenta lo que presentó el rival, la Fiera pudo haber sacado más.

Defensivamente el León vuelve a comportarse a la altura, pasando ciertas complicaciones, pero resolviendo atinadamente. Alfonso Blanco cumplió en la puerta, sobre todo en dos intervenciones muy oportunas.

La Fiera batalló en la salida pues los de casa se portaron bravos en la presión alta. Tal vez aquí Tesillo hubiera ayudado en eso.

En el medio terreno, Luis Montes se notó voluntarioso, aunque sin la asociación que le permitiera proyectar más al equipo. Lo mismo podemos decir de Ángel Mena.

Lo de Iván sorprende. Arrancó acelerado, fue condicionado por una amarilla inexistente y no supo jugar con la tarjeta a cuestas. Fue al choque en una zona intrascendente y encontró una roja que mermó más al León que a beneficiar a Juárez.

Pongo de nueva cuenta el dedo en la llaga, no hay ofensiva, no hay poderío en la línea de ataque. Otra vez Gigliotti perdido y Campbell alejado de la zona de peligro. Nacho Ambriz por más que le busca no encuentra la pareja en punta que le dé a su equipo la contundencia necesaria, ni siquiera para resolver con una genialidad.

Con todo esto, ante Bravos, el cuadro de Ambriz fue una oncena de esfuerzos que no lograron entrelazarse.

La Fiera llegó a 11 puntos por lo que el inicio de este sábado será el líder, aunque sabemos que esto puede cambiar con los demás resultados de la jornada.

No se perdió, punto bueno. La pólvora volvió a mojarse, punto malo.

