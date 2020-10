En el Tri, a Fernando Navarro no lo quieren por chaparrito y ofensivo

León.- La naturaleza, el tiempo y las cualidades futbolísticas parecen jugarle chueco a Fernando Navarro para ser considerado en la Selección.

En lo colectivo, la Fiera es superlíder y eso lo dice todo. En lo individual, el lateral esmeralda ofrece de nueva cuenta un accionar destacado en la Liga Mx.

Su efectividad contra el América lo metió al 11 Ideal de la Fecha 14, siendo clave para tomar ventaja y después para remontar a unas Águilas que forzaron al León a acelerar.

Por ello Navarro salió a la comidilla al seguir borrado en el mapa del seleccionador Gerardo Martino cuando en el torneo casero la rompe.

Fernando ha sido parte de plantillas que han saboreado títulos. Con el Atlante tuvo buena participación cuando los Potros lograron la corona de la Concacaf en 2009.

Sin tener un rol tan protagónico como ahora, fue parte del Tigres campeón en 2011 y en el bicampeonato del León.

Como esmeralda ya cumplió 200 juegos. Fue desde el Clausura 2015 cuando Navarro comenzó a ser en el León el Navarro que vemos hoy: el que defiende, que toca, que asiste, que anota.

Cinco años como titular indiscutible.

No ha sido la primera vez que Navarro sufre con este desaire tricolor. Ya con Juan Carlos Osorio tuvo una primera negativa al ser incluido en el lote de defensas de baja estatura y por ello no ser apto para el Tri, según el timonel colombiano.

Ahora con el ‘Tata’, es la vocación ofensiva la que le impide a Navarro convencer a un técnico argentino con una idea más conservadora para defender por la lateral.

A Navarro se le ve mucho con el balón en los linderos del área enemiga y saca a flote ese ADN goleador que en otros jugadores del mismo León está guardadito.

De cuatro torneos a la fecha, Navarro suma el doble de goles que ha cuajado Joel Campbell y ha mostrado más capacidad de definición que Nico Sosa.

Nacho Ambriz no quiso meterse en honduras cuando se le preguntó sobre la no convocatoria al Tri de Navarro, a final de cuentas ‘perro no mata perro’ y sabemos que las cabezas de los técnicos son terrenos a veces difíciles de entender.

Lo que sí manifestó Ambriz es que está encantado con el 1.68 de altura de Fernando y que sea irreverente pasando la media cancha.

En el León, la libertad táctica en jugadores como Ángel Mena, Luis Montes y Fernando Navarro es fundamental, aunque con esto nos quede claro que lo que a la Fiera le hace bien, según Ambriz, el Tri no lo requiere, según Martino.

Navarro no quita el dedo del renglón en el tema de la Selección y considero que hace bien, sin importar que mientras más efectivo sea su accionar con el León, sumándose al ataque y haciendo piernas para defender, más se alejará de la Selección de Martino.

Osorio dirá que no fue injusto con Navarro. Injusta la naturaleza que no le dio cinco centímetros más de estatura.

Martino dirá que no fue injusto con Navarro. Injusto el tiempo que no lo ha hecho coincidir con un seleccionador que catalice sus facultades como un defensor que sabe atacar sistemáticamente.

