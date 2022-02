Al Tri le hacen falta técnicos serios como Nacho Ambriz

Los resultados que ha obtenido últimamente la Selección Mexicana no son los que a mí me gustarían, pero hay que ver la realidad de nuestro futbol, si es tan bueno o tan malo como lo vemos… yo veo un futbol bueno a secas.

No sé si nos ha hecho daño estar en la zona en la que estamos, en la Concacaf. Las demás selecciones han avanzado en todo este tiempo y nosotros nos hemos estancado debido a diversas circunstancias, entre ellas, la gran cantidad de extranjeros que tiene cada equipo.

No estoy en contra de ellos, pero no se deberían de utilizar más de tres y todos de buena calidad. Además, el futbolista mexicano debe demostrar que tiene la capacidad, ese es un gran problema, que tenemos buenos jugadores pero algo les falta.

Se pueden quejar que no se les da la oportunidad porque la plaza está cubierta por un jugador extranjero, pero cuando te den la oportunidad, aprovéchala, que seas igual o mejor que el extranjero que venga.

De ellos hay que aprender, a ver qué se nos puede pegar de esos foráneos bien escogidos, pero si vienen del mismo nivel que tenemos nosotros y le quitan un lugar a un mexicano que puede cumplir en esa posición, eso es lo que no me parece bien.

Ahora, también influye el director técnico que se elija, y a mí me encantaría que se le diera la oportunidad a técnicos mexicanos como Ignacio Ambriz. Recuerdo que a mí me dirigió gente como Antonio López Herranz, como Nacho Trelles, un entrenador de mucha altura, mucho nivel.

Hacen falta ese tipo de técnicos, exigentes y serios, responsables y que de verdad le saquen jugo al jugador mexicano, los hay, y uno de ellos es Ambriz porque me parece un entrenador capaz. Claro que no todo depende del técnico, una buena parte la deben hacer los jugadores.

Desde cuándo estamos para dar un salto a un nivel más importante, tenemos que enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo, no a equipos ante los que te ves a veces bien, a veces mal, a veces regular. Debemos ser exigentes, nosotros como aficionados, los directivos de los equipos, no conformarse con mediocridades sino buscar un nivel más competitivo porque México está en buenos lugares pero a secas… y hace muchos años que no salimos de ahí.

Desde que yo jugaba era así y hace muchos años que dejé de jugar, como que ya es tiempo de mejorar nuestro nivel. Yo no veo mucha superación desde que me retiré y eso, con el debido respeto que me merece la Selección, ya es de preocuparse.

