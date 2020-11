¿Iván Rodríguez o Pedro Aquino? La decisión que puede marcar la Liguilla

León.- Iván Rodríguez tendrá la oportunidad de ganarse el puesto de titular que por ahora dejó libre Pedro Aquino con la expulsión que se ganó en la última fecha.

El futbol le devuelve ese chance al ‘Jefecito’, cuya titularidad dejó ir también por una cuestión de tarjeta roja.

Después de cinco juegos seguidos en el cuadro inicial, el canterano esmeralda se hizo expulsar ante Juárez en la fecha seis, entonces Aquino entró al quite y convenció a Nacho Ambriz.

Luego, el peruano hiló nueve duelos como titular, aunque después volvió a las andadas con un cabezazo sobre un jugador de La Franja a 20 minutos del final y una planchita a la rodilla de un toluqueño cuando ni siquiera había transcurrido un cuarto del primer tiempo.

El rostro de Aquino en la foto que se tomó el equipo entero tras terminar el juego en el Infierno, manifestaba que su ser interno vivía precisamente eso, un infierno. Todos festejaban, él no.

Un juego con alta dosis de intrascendencia mezclado con esa barrida innecesariamente ruda, puede resultar para Aquino tan trascendental como para perder la titularidad en los duelos definitivos del torneo.

Cuando se le cuestionó al respecto, Ambriz sentenció que “cometer ciertos errores, cuesta” y que Pedro pagará factura. Por ello pensamos que esas consecuencias de las que habla Ambriz podrían no remitirse solo a la sanción de la Disciplinaria.

Hoy en el León se tiene la ventaja de contar con dos contenciones que cumplen cabalmente sobre el pasto a pesar de que uno es claramente temperamental y el otro la frialdad absoluta.

Aquino le aporta a la intensidad de la Fiera, mientras que Rodríguez sabe cómo bajar la intensidad a los rivales.

Son dos contenciones de cualidades distintas, pero ambos saben embonar en el sistema de juego para que este resulte efectivo.

Sin embargo, en una Liguilla se debe ser perfecto y más en la que viene para un León que es marcado por todos como máximo favorito. Por lo hecho en la etapa regular, la expectativa que se tiene en la Fiera no da lugar a los errores futbolísticos, mucho menos a los viscerales.

Tuve la oportunidad de observar de cerca el trabajo de varios directores técnicos que preponderaban la disciplina en sus equipos. Podrían perdonar una mala tarde, pero nunca un par de expulsiones como las de ‘La Roca’. Coincido.

Al tratarse de un juego de Liguilla y por la experiencia que ya tiene, Iván es el indicado para suplir al peruano en el primer partido, aunque también se cuente con Fidel Ambriz, chamaco que ya jugó en esa posición en este torneo.

Contra quien toque, Rodríguez contará hasta con 90 minutos para hacerle ver a Ambriz que puede confiar en él para buscar la octava estrella.

Nacho está ante la disyuntiva de imponer la ‘Ley del Jefe’ al interior de la Fiera por encima de jerarquías que pueden costar caro. Pero si Iván no aplica la ‘Ley del Jefecito’ en la cancha, no habrá más remedio que morderse las uñas rezando para que Aquino no cometa otra locura.

Twitter @geraslugo