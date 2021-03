Cuando se depende de un jugador, ahí empiezan los problemas para un equipo de futbol, pues una baja de nivel de ese elemento o una lesión te ponen a sufrir, y eso es algo que está experimentando León en este torneo con la ausencia de Luis Montes.

Aunque el equipo se vio diferente contra Pumas, contra Cruz Azul hubo problemas, con este resultado, el equipo tiene que recuperarse en el aspecto mental que es tan importante como el físico, concentrarse todos en su labor y que son capaces de hacerla bien sin importar que el otro compañero esté o no esté.

Es importante recordar que forman parte de un equipo, en el futbol no se juega solo, todas las posiciones son importantes y alguien debe sentirse seguro de tomar la batuta si, por ejemplo, no está Montes, que además de ser un excelente jugador, es también el capitán.

No fue de a gratis ese nombramiento, se lo ha ganado porque juega bien pero también porque tiene la capacidad para alentar a sus compañeros si andan mal o si se están cometiendo errores.

Con la ausencia del “Chapo”, no es que uno en el León se eche al equipo al hombro, no, en la cancha hay 11 y cada quien debe tomar su responsabilidad en el partido de acuerdo con la posición que juega, entrega absoluta al equipo, no al individuo, que se juegue para el equipo.

Creo que la falta de Montes, e incluso su baja de juego, es una de las razones por las que León no ha iniciado tan bien el torneo. No juega solo, en la cancha son 11, pero si estás acostumbrado a que el “Chapo” es un jugador seguro, con técnica, y se equivoca, sí causa extrañeza.

El rival también cuenta porque los estudian, a todos y cada uno de los elementos que van a participar, deben ser conocedores de la manera en la que el rival juega para tú saber cómo contrarrestarlos.

Antes del juego contra Puebla León no va muy bien que digamos, a estas alturas, los jugadores deben estar conscientes de qué sucede, por qué se dan estos resultados tan malos, aquí ya podrían comenzar los problemas entre entrenador y los jugadores si el técnico no habla con tacto, espero que pueda hacerlo para que salgan del bache.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas, sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.