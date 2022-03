Se gritó el ‘Fuera, Holan'... pero ¿y los jugadores?

El fin de semana, durante el partido entre el Club León y Tigres, me dio la impresión de que estaba jugando un equipo profesional contra uno amateur. Muy mal la actitud del León aunque estoy de acuerdo que los equipos pueden tener malos días, espero que haya sido así.

No obstante, el plantel tiene que entender lo que es ser un jugador profesional. Ya cuando te meten tres goles, eso quiere decir que el rival fue muy superior, veo que Ariel Holan tiene que hablar con sus jugadores de una manera enérgica pero amistosa, que es lo que uno hace cuando estás en una racha así.

León tiene que entender que se debe a la gente, y pensando en ellos, en su afición, es como debe trabajar, prepararse, ser profesional dentro y fuera de la cancha. Espero que este tipo de resultados, aunque dolorosos, sirvan para que el jugador se dé cuenta de lo que está sucediendo.

Lo cierto es que uno nunca se termina de explicar este tipo de derrotas, que te metan tres goles no te deja una buena sensación. No eres invencible, pero sí tienes que dar el máximo en cada partido, no digo que no lo den, pero de que tienen que hablar para analizar qué fue lo que sucedió, eso es seguro.

Hay que estudiar los partidos, los errores que se cometieron y, lo más importante, los jugadores tienen que ser honestos consigo mismos, aceptar cuando se equivocaron (porque no lo hacen a propósito), y hasta pedir una disculpa, que eso a veces termina por arreglar muchas cosas.

Me llamó la atención los gritos y los abucheos que se dirigieron a Ariel Holan pidiendo su salida… ¿y por qué no le dicen fuera a los jugadores?, el técnico no juega, sí hace el planteamiento pero son ellos los que lo llevan a cabo.

La responsabilidad en la cancha recae sobre ellos. Yo fui jugador y en la semana escuchas, ya actúas el fin de semana y lo tienes que hacer en equipo porque si no las cosas no funcionan. Ganamos todos o perdemos todos, así debe de ser.

El técnico siempre termina pagando los platos rotos aunque él no juega, él no le dijo al jugador que fallara o al portero que se dejara meter el gol, él quiere que el equipo salga adelante.

Es difícil entender este tipo de situaciones, aunque confío en que León pueda salir de la mala racha, pero tendrán que hacerlo juntos, jugadores, técnico y afición.

