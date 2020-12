León: La graduación de Nacho Ambriz

León.- Nacho Ambriz dejó a un lado lo espectacular, lo abierto, lo osado, pero jugó para ganar la Liguilla, para darle a la Fiera su octavo título.

El domador aprendió la lección y en el Guard1anes se graduó. Nacho ingresó al Olimpo de técnicos que le han dado al León un título de Liga siendo apenas el segundo timonel mexicano en lograrlo.

El apellido de Ambriz se une a los de Casullo, López Herranz, Vucetich y Matosas.

Nacho lo hizo, Ambriz se lo merece.

Hoy el futbol gourmet de la Fiera en los últimos torneos puede presumir de una estrella. Ya no solo son los récords, los goles y el deleite. Este León es el rey y hay que darle honor a quien honor merece.

MexSport.

Contra todo

La Fiera es monarca en un año peculiar. Segunda vez que se corona en casa, circunstancia a la que le faltó la afición. Pero la buena vibra se hizo sentir, desde casa, en las calles, en los corazones.

Un torneo que no se olvidará: superlíder, una sola derrota en la fase regular, 12 triunfos y una Liguilla inteligentemente jugada.

Nacho González se retiró del futbol en grande y como grande. A petición del ‘Chapo’ Montes, portó el gafete de capitán en el partido de su adiós y jugó como tal. Firme, fuerte y preciso para defender.

Nacho podrá tener 10 años más, jugar una final y ser el talismán para ganarla.

Tanto Nacho González como Luis Montes se subieron a lo alto para levantar juntos la copa, ambos jugadores volvieron a tener un momento de éxtasis. Lo hicieron en el ascenso, en el 2013, en el 2014 y ahora en el 2020. Lo escribí en este espacio, estos jugadores merecían alzar la copa y así lo hicieron literalmente.

Los motores

También el ‘Chapito’ cerró de manera ejemplar, sudando la playera a más no poder. Ratificó ser el mejor del torneo, no hay más y sería una injusticia que no le dieran el Balón de Oro por ello.

Tan solo el servicio que le dio a Yairo Moreno para sentenciar el encuentro y aniquilar a Pumas habla que Montes mantuvo calidad hasta el último minuto.

Junto con Ignacio Ambriz, Nacho González y Luis Montes, los nombres de Cota, Mosquera, Barreiro, Navarro, Tesillo, Iván, Aquino, Meneses, Moreno, Gigliotti, Campbell, Osvaldo, Mena, ’Avión’ Ramírez, Sosa y ‘Poncho’ Blanco, pusieron sus kilos de valía para recorrer el sinuoso camino que representó el Guard1anes.

Celebra el León y su ciudad con la pasión y por el sentimiento para el equipo esmeralda.