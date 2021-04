Aguas, León: Ante Toronto no se gana sólo con el nombre

Ahora que León estará jugando dos torneos, me preocupa un poco el tema físico, van a iniciar la serie aquí en su estadio pero aún así. Tendrán que aprovechar esa ventaja y obtener un buen resultado, una ventaja cómoda para cerrar los octavos allá en Estados Unidos.

Habrá que ver cómo plantea su juego el Toronto pero esa sería una buena opción, tener una buena ventaja en la ida y contragolpear en la vuelta, no digo que lo vayan a hacer así pero es algo que se acostumbra en este tipo de llaves, esperando que el rival se desboque.

Ahí la lleva León, está jugando su futbol “tranquilo” pero no tiene porqué confiarse, tendrá que planear bien su estrategia y no dejar que se les echen encima en el primer juego para no complicarse la vida.

Al equipo lo veo en buen momento, se ha manejado bien al plantel y se puede llegar lejos si Ignacio Ambriz acierta en sus estrategias, lo cierto es que también dependen de lo que haga el rival. Es fácil decir lo que se puede hacer pero llevarlo a la práctica es lo complicado.

Aunque apenas iniciarán su participación en la Concachampions, me parece que el estar nuevamente presentes en una competencia de este tipo es un reconocimiento al buen trabajo que ha hecho el equipo y, sobre todo, también del técnico.

Ambriz ha ido de menos a más y ha manejado bien a su escuadra incluso en momentos difíciles como en esta temporada en la que se les complicó mucho el inicio. Se nota que existe una buena relación y eso será fundamental, pues en estos momentos necesitas una plantilla que esté bien físicamente pero también mentalmente.

Lo que más podría llegar a fastidiarlos sería lo mental, a veces ves chiquito al rival o lo ves muy grande, o hay un exceso de confianza interno luego de los triunfos obtenidos, pero es en ese momento en el que entra el técnico para ponerles otra vez los pies sobre la tierra.

No se va a ganar con el nombre nada más, se tiene que ganar en lo físico, en lo táctico y en lo estratégico, manejar la situación como debe de ser para poder ser un equipo triunfador en todos los aspectos.