Las razones por las que La Fiera perdió ante Cruz Azul

Cruz Azul le propinó una dolorosa derrota al León, que ofreció uno de sus peores partidos en mucho tiempo. Pero además del descalabro, la inoperancia de La Fiera de medio campo hacia el frente debe comenzar a preocupar.

Los Verdes siguen regalando los primeros cuarenta y cinco minutos, y eso es conceder demasiado. El equipo esmeralda intenta siempre recomponer en la segunda mitad, y a veces -como en esta ocasión- suele ser demasiado tarde.

Ordenado y con una idea futbolística más clara, Cruz Azul fue mucho mejor que el León casi todo el partido y el triunfo fue justo. Haciendo presión y controlando la mitad del campo, la Máquina superó a una desenchufada Fiera, a la que le sigue costando trabajo generar llegadas sobre el marco rival.

Y le cuesta trabajo porque si Luis Montes no anda bien, la media verdiblanca no funciona. Dávila y Martínez, a pesar de la movilidad de ambos, lucen aislados porque no hacen conexión con un Omar Fernández que no acaba de embonar, ni con un Jean Meneses que se ahoga en esfuerzos individuales.