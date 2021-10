¡Como si jugaran contra el líder! Espero que León no se confíe contra Pumas

Me dio mucho gusto que León pudiera romper la racha sin victorias que arrastraba desde hace varias semanas, aunque siento que les cuesta trabajo jugar en equipo, de manera individual los noto bien pero en lo colectivo siento que les ha faltado, yo espero que corrijan en el partido contra Pumas.

No creo que estén bien adaptados al sistema que plantea el técnico o con el que llega el rival, siento que podrían estudiar un poco más el estilo del rival en turno para poder darle vuelta a los inconvenientes que te va planteando el juego.

No es que el técnico sea la única persona que vea esos videos, también los tienen que revisar los jugadores y, sobre todo, permitirles que den su punto de vista respecto a lo que sucede en el terreno de juego, que ellos se den cuenta de lo que falta, del estilo y del planteamiento del rival.

Es que los jugadores sean conscientes de lo que se habla, de lo que se presenta, es cierto que a veces pueden distraerse y estar atentos durante la presentación, y es tarea del técnico llamarles la atención porque eso puede causar problemas en el duelo que se prepara.

Ya se vio en el juego contra San Luis en el que se fue expulsado Omar Fernández y ese es otro aspecto en el que León debe tener mucho cuidado, las expulsiones, porque por un enojo, por una mala jugada, un reclamo, el planteamiento se echa a perder y ya te quedaste en desventaja.

No hay que dejar de lado estos detalles, tampoco las amarillas ni la poca cantidad de goles que han conseguido hasta el momento, menos ahora que ya se acerca el final de la temporada regular y el juego contra Pumas de media semana.

Espero que no se confíen para este partido, es cierto que los universitarios no están bien posicionados en la tabla general, pero no por salir a la cancha van a ganar. Cuando un equipo está en una situación como esa es más complicado.

Ya se ha visto que León sufre contra rivales así, y Pumas sin duda querrá salir a salvar la temporada ante rivales que aparentemente llegan como favoritos, por eso los Verdes tienen que estar muy atentos, como si se enfrentaran a los líderes del torneo.

