León mandó cracks y Chivas los convirtió en ‘fantasmas’

León.- “Chivas debe tener a los mejores jugadores mexicanos del momento”, lanzó Jorge Vergara (QEPD) hace casi 20 años, cuando compró al Rebaño.

Esa estrategia fue evidente cuando León, en 2014, presentó la mejor columna vertebral del futbol nacional, con un medio campo quizá irrepetible: José Juan Vázquez, Carlos Peña y Luis Montes.

Desde el verano de 2014, Chivas trató de reforzarse con esmeraldas. Apostó fuerte por Peña y Montes, pero Jesús Martínez Murguía soportó lo que entonces llamó “cañonazos de dinero”, privilegiando la continuidad de la plantilla que le había dado un ascenso y dos títulos de Liga.

Edwin Hernández, Luis Montes y Carlos Peña en Barcelona en 2014. MexSport.

Pero desde 2015, cuando el lateral Edwin Hernández se fue a préstamo al Rebaño, León comenzó una serie de tratos con los Rojiblancos.

De más a menos

“El Aris” forzó su salida de la Fiera, argumentando que como rojiblanco estaría más cerca de un llamado a la Selección Nacional. Grupo Pachuca aceptó prestarlo y su rendimiento fue muy similar al visto en León. Entre 2015 y 2017 ganó dos Copas MX, incluyendo una a costa de la Fiera, una Súper Copa y un título de Liga MX.

Pero fue a menos y en 2018 regresó a préstamo a Grupo Pachuca, ahora con los Tuzos, con los que nunca pudo afianzarse. Este año probó suerte con el Salamanca de la Segunda División española, pero la pandemia apenas lo dejó jugar y ahora milita en el Chapulineros de la tormentosa Liga de Balompié.

De campeón a "transferible"

Algunos negocios entre León y Chivas fueron redondos en primera instancia, como el de José Juan “Gallito” Vázquez.

El celayense dejó al León en el verano de 2016. Chivas pagó casi 10 millones de dólares por el que era considerado el mejor contención mexicano y El Gallito rindió como titular en los mejores tiempos de Matías Almeyda al frente del Rebaño.

En 2018 fue vendido a Santos Laguna, pues la directiva tapatía trataba de “limpiar” la plantilla, pero ya con los Guerreros Vázquez no rindió igual. Regresó al Corral para este 2020 y no sólo no pudo recuperar la titularidad, sino que el club acaba de ponerlo transferible y con la etiqueta de “indeseable”, debido a una indisciplina.

Del llanto al abucheo

Otra negociación de primera plana entre Chivas y León se dio en diciembre de 2015. El Rebaño pagó ocho millones de dólares por Carlos “El Gullit” Peña, de quien se esperaba fuera el motor del proyecto tapatío.

Para recordar aquella conferencia de prensa al mediodía, cuando se despidió del León en el Nou Camp soltando lágrimas y hasta un dramático “No me quiero ir”, lamento que los fanáticos de Chivas tomaron como señal de desprecio incluso antes de siquiera vestirse de rojiblanco.

Y aunque su primer torneo fue correcto, con siete goles en 19 juegos, el Apertura 2019 resultó una decepción y debió dejar el club por la presión de los aficionados que nunca terminaron de sentirlo suyo.

Peña regresó a León, pero nunca recuperó su mejor forma. Probó suerte en Escocia, en la Liga de Ascenso y hasta en el Cruz Azul, pero hoy juega para el Tiburón de la Liga de Balompié.

Pero las malas experiencias no han mermado la intención rojiblanca por reforzarse con jugadores del León. En el lustro reciente trataron de fichar a Luis Montes, Elías Hernández y Fernando Navarro, sin éxito.

Sólo aquí rindió

Un caso especial fue el de José Juan Macías, formado por las Chivas pero que se catapultó al estrellato en el año que jugó a préstamo con la Fiera. En los dos torneos de 2019 marcó más de 20 goles y eso le valió cotizarse hasta en 15 millones de dólares.

En diciembre de 2019 eligió volver a Chivas, rechazando el contrato definitivo que le ofrecía León, y desde entonces ha tenido altibajos que derivan en múltiples críticas de la afición jalisciense.

Su cuota goleadora ha bajado más que la producción de Pemex y a unos días de iniciar la Liguilla del Guard1anes 2020, hay quienes piden enviarlo a la banca, además de que la Selección Mexicana lo “olvidó” para sus amistosos recientes.