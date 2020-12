León necesita hacer un esfuerzo más, subrayar con el título una gran temporada

León.- En estos partidos de Liguilla he visto que León ha jugado muy bien, esto no quiere decir que Pumas no lo esté haciendo, pero me refiero a desde que inició el campeonato, la constancia que ha tenido el equipo, los resultados se han visto hasta la fecha, claro que lo más importante es la final.

A León, sin apasionamientos y sólo por el futbol que han desarrollado, le veo más patas para gallo, incluso más que Pumas y eso que ellos han hecho una gran labor, no les resto méritos, pero veo más conjuntado al equipo León, están más unidos futbolísticamente hablando.

Cuando un equipo está así, consciente de lo que busca, los resultados los avalarán. Yo espero, deseo también, que el futbol demostrado por el equipo León explote a la hora buena, hay que estar pendientes de todo y recordar que el último minuto también tiene sesenta segundos.

Sé que los muchachos tienen muy bien estudiado esto, que el partido se acaba hasta que el árbitro da el silbatazo final. Siento que los jugadores están conscientes de esto y verán coronado el esfuerzo que han hecho, el buen futbol que han desempeñado.

No lo digo por ser de León o porque defendí sus colores durante muchos años, no, el actual equipo se ha ganado estos merecimientos. Influye la labor del técnico, el “aquí no hemos ganado nada”, ésta es la final y es lo importante, hay que hacer un esfuerzo más, ya demostraron ser los mejores a lo largo de la temporada, ahora hay que subrayarlo siendo campeón.

Una final siempre es interesante, Pumas se caracteriza por ser un equipo luchón, siempre, sin mucho presupuesto, pero los jugadores que llegan saben que así es la historia de la institución. No hay mucho dinero de por medio y tienen que demostrar que no fue en vano el fichaje.

Yo le veo a León un mejor equipo, un mejor grupo de jugadores, no hago menos a Pumas, pero si los ponemos en una balanza yo me voy por León, por muchas cosas, porque desde el principio se lo ha ganado, ahora falta lo bueno.

No hay que ver chiquito al rival, sería un error muy grave, lo que hizo Pumas fue muy grande para llegar a esta instancia, pero La Fiera, desde que inició la temporada fue en un plan ascendente y lo va a lograr, deseo de corazón que nos den esa alegría.