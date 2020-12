León vs Pumas: Aunque jueguen sin gente en la tribuna, sepan que no están solos

León.- El partido de ida de la Final contra Pumas no fue sencillo para León, estuvo dificilón pero aún así sigo confiando en ellos. Tienen un muy buen director técnico, un buen preparador físico porque los muchachos se ven muy bien, además, están haciendo bien las cosas.

Claro, en el futbol todo puede pasar, cometes un error y las cosas no se dan como tú querías, pero esperemos que no haya eso y que veamos un buen partido de futbol, desde luego deseando que gane León, que lleguen a hacer lo que los leoneses queremos que es salir campeón.

Lo merecen por lo que han hecho todos, desde la directiva hasta quienes se encargan de las oficinas o de mantener la cancha lista. Se ha trabajado bien en todos los aspectos y sobre todo en el físico, porque una lesión en esta instancia te puede complicar el campeonato.

León tendrá una ausencia por otra razón, y aunque la ausencia de un titular siempre pesa, los compañeros deben estar conscientes de la situación y arropar al que entre en su lugar. Brindarle la confianza para que haga las cosas y que el que entre esté consciente de la responsabilidad que tendrá.

El equipo está bien armado, no creo que tengan problema en esto, me da gusto que estén en esta instancia pero hay que coronarla, ser el mejor y ser campeón, tienen pasta para ello. Punas tiene lo suyo pero seguramente han estudiado sus debilidades para aprovecharlas.

Espero que también tengan suerte porque en ocasiones la necesitas, que tengan también precaución en todas las entradas, que no vayan con mala intención y peleen como debe de ser.

Ahora se debe trabajar mucho el aspecto mental, el jugador estar consciente de la importancia del juego, es una final y hay que verla así, que prime el deseo de ser campeón y el cual impulsarán también los aficionados ahora a la distancia.

Aunque ellos estén afuera, la gran mayoría en casa, que sigan apoyando y animando a los muchachos, ahora no hay de otra, no se puede estar en las tribunas pero hay que desearles suerte, eso ayuda, no te sientes solo. No están solos.

