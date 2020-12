León y sus tres prioridades para pelear el Bicampeonato de la Liga MX

León.- Se dio la justicia deportiva en este extraño torneo Guard1anes 2020. Ganó el equipo líder de la tabla de posiciones, el de la envidiable estadística en números y el cuadro que mejor jugaba al fútbol en cualquier cancha, ese fue el Club León.

Además de conseguir el octavo título de su rica historia, tuvo en su estratega, Ignacio Ambriz, al entrenador con mayor porcentaje de efectividad de la competencia. No es fácil encontrar en el medio futbolístico mundial a un D.T. con más de 60% de productividad y la Fiera lo tiene.

Es justo apuntar también que la confianza que le depositó la directiva verde desde el inicio del proyecto y lo apoyó en momentos difíciles de derrotas, culminó en un logro deportivo muy merecido para él y todo su cuerpo técnico, como así también para el Club.

Un objetivo muy importante para la gente de pantalón largo en este receso es mantener a Ignacio Ambriz y a su equipo de trabajo, bajo cualquier circunstancia, porque en este momento el canto de algunas “sirenas” lo pueden hacer dudar de su permanencia en el feudo Esmeralda.

Después del brillante torneo que dieron los jugadores verdes, el grupo que tuvo mayor participación, que es la columna vertebral del equipo, sería otro objetivo para el próximo campeonato poderlo mantener completo para defender el título en el 2021, más si pensamos que sin la presión de Nacho Ambriz de conseguir su primer título de Liga, seguramente los noveles jugadores de la plantilla tendrán mayor actividad en la competencia.

A reforzar

Las zonas del equipo que se pudieran potencializar con algún refuerzo serían la de marcador central, ante el retiro glorioso de Ignacio González (en caso de que Ambriz no lo convenza de colgar los botines) y en el eje del ataque que no hubo mucha productividad en el gol, a no ser del “Puma” Gigliotti que hizo dos goles en la final, pero Nico Sosa, Armando León y José de Jesús Godínez quedaron debiendo.

Y el tercer pendiente para la directiva y cuerpo técnico es tratar de echarle la mano al goleador Ángel Mena, muy productivo en el torneo regular, pero en momentos de máximo estrés y presión como en las finales, algo le pasa. Y como dice el dicho: una vez le pasa a cualquiera (final con Cruz Azul), la segunda puede ser casualidad (final León vs Tigres) y la tercera (final León vs Pumas)… algo no está bien en ese jugador y será magnífico para el equipo que pudiera aportar su talento también en etapas decisivas.

El nueve de enero frente a Tigres en la primera fecha del Clausura 2021, el equipo León inicia el camino hacia el noveno título y tiene con qué lograrlo, otra vez.

Twitter @oribemaciel