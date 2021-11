Víctor Dávila debe ser el killer del León en la Liguilla

En el deporte existe la frase que dicta que las defensivas ganan títulos y en ese punto la Fiera tiene un lado fuerte para rugir en el Grita México de la Liga MX y su fase final.

Por otro lado, en el futbol mexicano se dice que las Liguillas se ganan con goles y aquí encontramos una asignatura pendiente en el trabajo de Ariel Holan. La Fiera se hizo presente en la red enemiga en 12 de las 17 jornadas del campeonato para ubicarse como la séptima mejor ofensiva del torneo.

Hablar de su promedio en el tiempo de posesión es de nueva cuenta manifestar que los Esmeraldas son de lo mejor. El asterisco del que hablo es en esa falta de contundencia que preocupó por varios partidos.

Víctor Dávila es la esperanza de gol para Ariel Holan

La goleada sobre Necaxa y la calificación directa fortaleció la esperanza de tener una buena Liguilla. Fue en ese partido que, con un triplete, Víctor Dávila se consolidó en el León como el mejor goleador del torneo al sumar seis tantos e igualar lo hecho por él mismo en el campeonato anterior. Una docena de goles en un año es para ganarse la sonrisa de la afición.

Con un llamado a la selección chilena, Dávila goza de un estado anímico elevado sabiendo que por encima de él no hay nadie para ganarle la titularidad pues no se ve quién, entre Gigliotti y Ormeño, le quite ese lugar.

Desde su llegada al futbol mexicano jugando para Necaxa, Pachuca y León, el andino ha sido un hombre de peligro, pero nunca lo hemos catalogado como un killer del área.

Llamado está ahora para eso con la Fiera. Por ello Holan tiene que aprovechar el momento del chileno y encontrar el modo de catalizarlo.

¿Quién será el asistidor de Dávila en León?

La mancuerna que hizo Dávila con Navarro en la última jornada resultó interesante, con movilidad y picardía. Darle cabida a Fernando en el once titular sería sentar a algún otro jugador que ha tenido más participación en la ofensiva.

El hecho es que Dávila ha mostrado un mejor desempeño en la cancha teniendo una conexión cercana con un compañero.

Ángel Mena y Elías Hernández, que juegan abiertos, fueron los otros Esmeraldas con más goles en el equipo, cada uno con cuatro, pero ninguno se visualiza como la mancuerna de Dávila, algo como un Zamora para Hermosillo, un Pony para Borgetti o el mismo Elías para Boselli.

Si para Holan, que lo ha manifestado, es importante tener un killer en el área enemiga, hoy tiene que trabajar con Dávila como referencia en punta y hacer que Mena, Meneses, Elías, Omar Fernández y Navarro funcionen perfectamente como las piezas de un reloj, como aquella maquinaria demoledora que en un tiempo no muy lejano hacía sonreír a la pelota por el buen trato y la dormía mecida en la red del rival.

Mena acumula ya medio torneo sin marcar pues no lo hace desde la octava fecha. Elías anotó contra Monterrey y desde esa vez, en los últimos cinco duelos para la Fiera solo Dávila ha anotado para el León, además de dos autogoles de los que se favoreció el cuadro esmeralda para sumar seis puntos.

El tiempo apremia, Holan tiene semana y media para dejar a esta Fiera con los colmillos afilados para hacer daño.

Twitter @geraslugo