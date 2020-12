Lo de Rodolfo Cota es una falta de respeto para sus compañeros

León.- Aunque el gol de Fernando Navarro significa una importante ventaja pensando en el partido de vuelta, Chivas conserva esperanzas gracias al error grosero de Rodolfo Cota.

La falta de respeto del cancerbero leonés hacia la labor de sus compañeros define el rumbo del partido, y aprieta las cosas pensando en el choque del sábado.

En un primer tiempo soso y atropellado, Vucetich sobrepobló la media cancha buscando complicarle el trámite al León, pero la genialidad de Campbell en el área rojiblanca dio lugar a la importante anotación de “Navarrito”.

Bien por el tico, por el propio Navarro y por Aquino, quienes ante la intermitencia de Montes, marcaron diferencia en favor de la causa esmeralda.

Con la ventaja en el marcador, León tomó control de las acciones y lucía asentado, con amplias posibilidades de aumentar la ventaja. Inexplicablemente, la ya mencionada desconcentración de Cota ocasiona un penal que revivió a un “Rebaño” que en realidad mostró muy poco en todo el encuentro.

Los Verdes pudieron sobreponerse al ímpetu tapatío tras el empate, pero quedó de manifiesto que no hay un centro delantero que pueda resolver los partidos, y que si Mena o Meneses no aparecen ante el marco contrario, los goles no llegan.

Seguimos sin ver en la liguilla el buen nivel de La Fiera durante la campaña regular, y estos encuentros le están costando más trabajo de lo normal. Sin embargo, el conjunto leonés no debe tener problemas para definir la serie el sábado… siempre y cuando se dejen de cometer errores tan costosos.