'Me da tristeza que Montes le diga no a la Selección': La Tota

León.- A estas alturas, Luis Montes puede hacer lo que quiera, pero para mí es un honor el formar parte de la Selección Nacional, ¿cuántos quisieran ese puesto?, muchísimos jugadores. Es una distinción el representar a tu país en eventos a nivel mundial, una satisfacción el ser seleccionado.

A mí me da pena, tristeza, que un jugador decida no ser parte de este grupo. Claro, cada quien es libre de tomar la decisión que se le antoje, pero creo que de lo más agradable que puede vivir un futbolista es ser representante de tu país en distintas competencias.

Cada quien toma las determinación que prefiere, supongo que el “Chapo” lo habrá pensado bien, lo habrá meditado, y es respetable lo que dijo. En lo personal, me da tristeza que un jugador con las facultades técnicas que tiene, diga no a la Selección.

Me parece que influyen los pocos partidos en los que jugó, pero yo siempre consideraría un orgullo el hecho de estar en la Selección, si juegas mucho mejor, pero ser parte de ese grupo es un reconocimiento a tu carrera, a tu futbol. Si no lo quieren ver así, es problema de cada quien.

Lo cierto es que nadie es indispensable, no somos indispensables, pero el hecho de ser tomado en cuenta es un reflejo de tu futbol. En tantos años que Dios me ha dado de vida, he visto a pocos jugadores que se han negado a ser llamados a la Selección, es algo raro pero sucede.

Ahora, sí creo que otros jugadores de León deberían estar en esa convocatoria, pero el seleccionador toma anotaciones de todos a los que planea tomar en cuenta, y si no te contemplaron en esta lista puede ser en la siguiente, todo está en el desarrollo de cada quien, en su entrega, en su futbol.

En mi época pasaba lo mismo, en ocasiones llamaban a otros jugadores porque querían ver a otros muchachos y no a los de siempre, pero siempre estabas en la mente de las personas encargadas, te lo ganabas por tu desempeño en la cancha.

Yo nunca me negué a estar en la Selección, en ocasiones faltaba una semana para que saliera y yo esperaba que los días pasaran rápido para ver si estaba en la lista. Si estaba me quedaba feliz, y si no, ni modo, a veces toca aguantar esos golpes que te motivan a mejorar.