Messi y los jugadores que se 'casan' con un club

León.- Para empezar, no es posible que un equipo como el Barcelona, de prosapia y con jugadores de alto nivel, reciba una goleada como la que tuvo que enfrentar. Algo raro pasó ahí y que derivó en el momento que ahora vive el equipo con Lionel Messi, si se va o se queda.

Este tipo de situaciones son complicadas de solucionar, se me hace raro que un jugador de esa categoría esté inmiscuido en este tipo de noticias, es un excelente jugador, el mejor del mundo según lo que se dice y lo que es. Algo pasó, no es común que ocurran estas cosas, es triste porque está de por medio el prestigio de un jugador.

Para el Barcelona sería un problema que Messi se fuera, pero lo que también puede ocurrir es que ambas partes estén cansadas después de tanto tiempo, el mismo equipo, cada temporada lo mismo. Dicen que es de sabios cambiar de opinión, quizá un cambio de club sería algo bueno pero nosotros no sabemos lo que pasa por la cabeza del argentino.

En mi caso, yo decidí quedarme en León durante muchos años a pesar de las ofertas que llegué a tener. Es que cuando estás a gusto en un club, estás contento, no hay porqué cambiar, en su momento fui muy criticado por la decisión que tomé pero yo quise quedarme porque quise darle a la institución lo que me dieron a mí.

Alegrías, satisfacción, tranquilidad, yo podía corresponderle así, quedándome, hubiera sido diferente si el club hubiera influido en la venta, que ellos no me quisieran ya ahí, pero no fue así. Yo fui feliz de quedarme en León.

Ahora, regresando al caso de Messi, a mí me encantaría que siguiera en Barcelona, es un equipo que le dio mucho y él a ellos, ambos han dejado todo. Algo grave pasó para que él esté pensando en tomar esa decisión, no sé si será en señal de protesta más que una cuestión de dinero.

Hay algo de fondo, es la explicación que le veo, no sé más a fondo. Lo que sí, es que es el mejor jugador actualmente, sí dejó mucho qué desear la goleada que sufrieron en la Champions League pero ojalá Barcelona siga un proyecto con Messi entre sus filas.

Y bueno, León hoy tiene un jugador que, como Messi, se ha 'casado' con el club. Ese es Luis Montes, que ya tiene rato en el equipo y le ha dado mucho.

