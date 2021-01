No es para volverse locos. León tuvo una mala noche y nada más

León.- Espero que lo que le ocurrió a León en Monterrey no sea campeonitis, sino solamente una mala tarde, suele pasar eso, ahora será importante ver el desenvolvimiento en los siguientes partidos para ver si los muchachos están contentos con el ritmo que llevan.

A veces están pasando cosas que no salen a la luz como los aumentos de sueldo, renovaciones, etc., es común en los clubes y el jugador puede no estar contento al respecto. Aunque esté sucediendo esto, León no debe cambiar su estilo de juego, no lo deben de perder.

Creo que los muchachos recuperarán el ritmo con el pasar de los partidos, supongo que Ignacio Ambriz habló con ellos, con los que lo necesitan, y confío en que no sea campeonitis sino un mal juego y punto.

Habrá que esperar al siguiente partido, a ver si los que estaban lastimados pueden regresar o si los que no jugaron 90 minutos pueden ser titulares de nuevo, entiendo que el campeonato recién terminado es pesado para el jugador, los viajes, la tensión nerviosa que suele aparecer por la responsabilidad que cargan y también el poco tiempo de pretemporada tras haber jugado la final.

Todos esos detalles merman las cualidades, lo mental que también se refleja en lo físico. El cansancio mental puede aparecer en estos momentos pero apenas es el primer partido, esperemos que recuperen su ritmo normal y nos vuelvan a dar satisfacciones.

No es para volverse locos, hay que tomar las cosas como son, esperemos que lo sucedido ante Tigres haya sido un mal día, así de sencillo hay que verlo y esperar a la siguiente jornada a ver qué es lo que pasa.

Volver a casa es lo más satisfactorio para el jugador y no sólo porque ya no tienes que viajar, sino porque lo haces acompañado de tu gente. Claro que cuando eres profesional tienes que adaptarte a lo que se presenta, pero no cabe duda que ser local en el torneo es algo importante.

Espero que para este torneo se le dé oportunidad a jóvenes de las Fuerzas Básicas, que los vayan metiendo poco a poco y se les permita competir con los titulares.

